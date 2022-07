Alex Lowes auf dem Podium: «Nur durch Alvaros Fehler» 16.07.2022 - 17:02 Von Tim Althof

© Gold & Goose Alex Lowes fuhr in Donington Park auf Platz 3

In Donington Park gelang Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes am Samstag der erste Podestplatz der Saison. In einem starken Kampf um Platz 3 setzte sich Lowes am Ende gegen Scott Redding durch.