Donington-Sieger Toprak Razgatlioglu in eigener Welt

Das war so nach den Trainings und dem Qualifying in Donington Park nicht zu erwarten: Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) führte sämtliche Gegner vor und gewann das erste Rennen überlegen.

Jonathan Rea eroberte im Qualifying auf dem Donington Park Circuit in Rekordzeit seine 37. Pole-Position, doch es war Weltmeister Toprak Razgatlioglu, der von Gridposition 3 kommend als Führender in die erste Kurve einbog. Der Yamaha-Star gab die Spitze nicht mehr ab und lag im Ziel nach 23 Runden 6,4 sec vor dem zweitplatzierten Rea und 9,5 sec vor dem Dritten Alex Lowes.



Razgatlioglu feierte seinen 20. Laufsieg und verringerte den Rückstand auf WM-Leader Alvaro Bautista von 79 auf 54 Punkte – der Spanier ist an zweiter Stelle liegend gestürzt.

Toprak lag so weit vorne, dass er sich erlauben konnte, mit einem Stoppie über den Zielstrich zu fahren.



«Am Freitag hatten wir große Schwierigkeiten mit dem Grip, heute haben wir uns verbessert», erzählte der Mann mit der Nummer 1 beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich konnte konstant niedrige 1:27er-Runden fahren, als ich fünf Sekunden vorne lag, gab ich etwas weniger Gas. Am Schluss riskierte ich nichts mehr, das ist mein erster Sieg in diesem Jahr in einem Hauptrennen. In der letzten Runde wurden mir 7 sec Vorsprung angezeigt, also machte ich einen Stoppie, wie damals in Magny-Cours. Mein Team hat in den vergangenen zwei Tagen riesigen Einsatz gebracht, um mir so ein gutes Motorrad hinzustellen. Nach dem Titelgewinn habe ich noch einen Traum: Drei Rennsiege an einem Wochenende. Hier versuche ich es erneut.»

«Ich bin überrascht», beurteilte Razgatlioglu seine Überlegenheit. «In der Rennsimulation am Freitag war ich nicht stark, der Hinterreifen baute schnell ab. Im Rennen fühlte sich mein Motorrad wie ein anderes an. Es war wie letztes Jahr: Ich fuhr sehr entspannt, der Grip war viel besser, ich hatte alles unter Kontrolle. Ich weiß nicht, was das Team an der Abstimmung geändert hat, ich habe sie nicht gefragt. Ich kann ihnen nur danken, das Bike war viel besser. Vielleicht haben uns auch die höheren Temperaturen geholfen, ich weiß es nicht. Ich habe auch das ganze Rennen sanft das Gas aufgedreht, um den Hinterreifen nicht zu zerstören.»

Hast du mitbekommen, dass Bautista gestürzt ist? «Ich sah in der letzten Kurve Kratzer auf dem Asphalt, wusste aber nicht, wer gestürzt ist», bemerkte der 25-Jährige. «Erst nach dem Rennen habe ich erfahren, dass das Alvaro war. Das ist auch egal, ich konzentriere mich auf meine Aufgabe.»

Ergebnis Superbike-WM: Donington, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 6,397 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 9,499 4. Scott Redding BMW + 11,515 5. Axel Bassani Ducati + 12,820 6. Michael Rinaldi Ducati + 14,482 7. Garrett Gerloff Yamaha + 17,127 8. Iker Lecuona Honda + 17,438 9. Loris Baz BMW + 24,903 10. Andrea Locatelli Yamaha + 28,498 11. Philipp Öttl Ducati + 31,467 12. Lucas Mahias Kawasaki + 33,514 13. Xavi Vierge Honda + 33,647 14. Tarran Mackenzie Yamaha + 34,870 15. Leon Haslam Kawasaki + 44,961 16. Ilya Mikhalchik BMW + 45,205 17. Hafizh Syahrin Honda + 52,808 18. Luca Bernardi Ducati + 53,315 19. Kohta Nozane Yamaha + 54,779 20. Eugene Laverty BMW + 55,987 21. Roberto Tamburini Yamaha + 56,072 22. Peter Hickman BMW > 1 min 23. Oliver König Kawasaki > 1 min RT Alvaro Bautista Ducati

RT Christophe Ponsson Yamaha

RT Leandro Mercado Honda