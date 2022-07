Bautista stürzte – Axel Bassani bester Ducati-Pilot

Im ersten Superbike-Lauf in Donington Park brachte Privatier Axel Bassani die beste Ducati V4R ins Ziel. Warum dieses Ergebnis für den 22-jährigen Italiener so wichtig ist.

Schon am Freitag war zu erkennen, dass die Strecke in Donington Park eher den Motorrädern von Kawasaki und Yamaha liegt. Nicht einmal WM-Leader Álvaro Bautista fuhr mit der Ducati in die Top-3 und schaffte in der Superpole nur Startplatz 5. Als der Spanier im ersten Lauf in Runde 16 stürzte, war die Stunde von Axel Bassani gekommen.

Als Fünfter büßte der Lockenkopf aus Feltre zwar fast 13 sec auf Rennsieger Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ein, doch auf Platz 3 fehlten ihm nur 3 sec.



«Kein Podium, aber ich brachte die beste Ducati ins Ziel – für mein Team ist das wie ein Podestplatz», beschrieb der 22-Jährige die Wichtigkeit seiner Leistung. «In diesem Jahr ist es nicht leicht, schnellster Ducati-Pilot zu sein, weil Bautista so schnell ist. Manchmal ergibt sich aber die Chance. Im FP3 war uns noch ein guter Fortschritt mit dem Bike gelungen, ich fühlte mich richtig gut auf der V4R und konnte attackieren. Am Sonntag werde ich versuchen, dieses Ergebnis zu wiederholen – vielleicht es auch ein wenig zu verbessern.»

Der Motocorsa Ducati-Pilot buhlt um einen Platz im Werksteam 2023, dafür muss er aber die heutige Nummer 2, Michael Rinaldi, regelmäßig in den Schatten stellen. Rinaldi kam 1,6 sec hinter Bassani als Sechster ins Ziel.



«Michael auf der Strecke zu besiegen, ist wichtig für mich. Denn er ist Italiener wie ich und wir fahren das gleiche Motorrad», sagte der WM-Achte. «Ich möchte immer vor ihm sein, was manchmal nicht einfach ist. Wenn wir das Set-up treffen, ist es möglich.»

Ergebnis Superbike-WM: Donington, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 6,397 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 9,499 4. Scott Redding BMW + 11,515 5. Axel Bassani Ducati + 12,820 6. Michael Rinaldi Ducati + 14,482 7. Garrett Gerloff Yamaha + 17,127 8. Iker Lecuona Honda + 17,438 9. Loris Baz BMW + 24,903 10. Andrea Locatelli Yamaha + 28,498 11. Philipp Öttl Ducati + 31,467 12. Lucas Mahias Kawasaki + 33,514 13. Xavi Vierge Honda + 33,647 14. Tarran Mackenzie Yamaha + 34,870 15. Leon Haslam Kawasaki + 44,961 16. Ilya Mikhalchik BMW + 45,205 17. Hafizh Syahrin Honda + 52,808 18. Luca Bernardi Ducati + 53,315 19. Kohta Nozane Yamaha + 54,779 20. Eugene Laverty BMW + 55,987 21. Roberto Tamburini Yamaha + 56,072 22. Peter Hickman BMW > 1 min 23. Oliver König Kawasaki > 1 min RT Alvaro Bautista Ducati

RT Christophe Ponsson Yamaha

RT Leandro Mercado Honda