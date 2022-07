BMW-Pilot Loris Baz (9.): «Dummer Anfängerfehler»

Loris Baz aus dem Team Bonovo Action erlebte in Donington Park am Samstag einen aufregenden Tag. Der BMW-Pilot fuhr in FP3 auf Platz 2, doch in der Superpole stürzte er früh. Das Rennen verlief dann wieder gut.

Gleich zu Beginn der Superpole in Donington Park sorgte Loris Baz in Kurve 1 für einen folgenschweren Patzer. Der Franzose schmiss seine BMW ins Kiesbett und musste dadurch bis zum Ende zittern. Beinahe hätte er als Letzter starten müssen, doch in letzter Minute schaffte es der 29-Jährige zurück auf die Strecke – Startplatz 13. Dabei hatte der Tag mit einem starken FP3 in der Superbike-WM so stark begonnen.

«Wir haben wirklich ein richtig gutes Wochenende. Ich bin sehr zufrieden mit dem Fortschritt, den wir alle zusammen gemacht haben, mit BMW und Scott, mit der neuen Schwinge und einigen anderen neuen Teilen. Ich hatte gestern einen richtig guten Tag und FP3 war auch super», berichtete der Franzose.

«Ich habe mir nur im Qualifying das Leben schwer gemacht. Ich habe einfach in der ersten Runde mit dem kühleren Reifen einen dummen Anfängerfehler gemacht», ärgerte sich Baz. «Ich habe in der ersten Kurve zu viel gepusht, ich kam mit dem Qualifyingreifen wesentlich schneller an. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich so viel schneller bin als im Run zuvor und habe die Front verloren. Erste Kurve, erste Runde. Also habe ich mich schon darauf vorbereitet, als Letzter zu starten.»

«Aber ich konnte das Bike zurück in die Box bringen, und die Jungs haben einen fantastischen Job gemacht, das Bike wieder zusammengebaut und mir ermöglicht, am Ende der Session noch eine Runde zu fahren. Ein großer Dank an das ganze Team. Dass ich von Platz 13 starten konnte, habe ich nur ihnen zu verdanken.»

Baz verlor im ersten Lauf in Donington etwas mehr als 17 Sekunden auf den Sieger Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Dennoch sprang ein starker neunter Platz für den ehemaligen MotoGP-Fahrer dabei raus. «Das Rennen war okay. Ich wusste, dass ich eine gute Pace hatte, aber ich brauchte einen guten Start. Den hatte ich auch, aber in der ersten Kurve war viel Verkehr. Ich habe wieder Plätze verloren und musste mich zurückkämpfen. Ich habe zu lange gebraucht, Andrea Locatelli zu überholen, aber am Ende habe ich Position 9 und gute Punkte geholt.»

«Scott wurde Vierter, deshalb bin ich happy. Die Zukunft sieht besser aus, als das noch in Misano der Fall war. Wir müssen das Positive mitnehmen, und ich denke, es wären die Top-5 oder Top-6 möglich gewesen», so der BMW-Pilot. «Also werden wir es am Sonntag wieder versuchen, und wir haben schon ein paar Ideen, wie wir das Set-up weiter verbessern können. Nochmal ein großes Dankeschön an das ganze Team.»

Ergebnis Superbike-WM: Donington, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 6,397 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 9,499 4. Scott Redding BMW + 11,515 5. Axel Bassani Ducati + 12,820 6. Michael Rinaldi Ducati + 14,482 7. Garrett Gerloff Yamaha + 17,127 8. Iker Lecuona Honda + 17,438 9. Loris Baz BMW + 24,903 10. Andrea Locatelli Yamaha + 28,498 11. Philipp Öttl Ducati + 31,467 12. Lucas Mahias Kawasaki + 33,514 13. Xavi Vierge Honda + 33,647 14. Tarran Mackenzie Yamaha + 34,870 15. Leon Haslam Kawasaki + 44,961 16. Ilya Mikhalchik BMW + 45,205 17. Hafizh Syahrin Honda + 52,808 18. Luca Bernardi Ducati + 53,315 19. Kohta Nozane Yamaha + 54,779 20. Eugene Laverty BMW + 55,987 21. Roberto Tamburini Yamaha + 56,072 22. Peter Hickman BMW > 1 min 23. Oliver König Kawasaki > 1 min RT Alvaro Bautista Ducati

RT Christophe Ponsson Yamaha

RT Leandro Mercado Honda