Alvaro Bautistas erster Fehler: Wie der Crash geschah

In den ersten zwölf Rennen der Superbike-WM 2022 agierte Ducati-Star Alvaro Bautista fehlerlos: Er gewann sechsmal und stand immer auf dem Podium. Im ersten Rennen in Donington Park patzte er.

Ducati wusste vor dem Rennwochenende in England: Donington Park liegt der Panigale V4R nicht. Zum ersten Mal in dieser Saison qualifizierte sich WM-Leader Alvaro Bautista nicht für die erste Startreihe und stand nur auf Grid-Position 5.



Im ersten Rennen am Samstagnachmittag war der Spanier dann aber deutlich stärker als von den Gegnern erwartet. Zwar hatte er dem überragenden Sieger Toprak Razgatlioglu (Yamaha) nichts entgegenzusetzen, dafür lieferte er sich mit Polesetter Jonathan Rea (Kawasaki) sehenswerte Kämpfe um Platz 2. Das ging bis zur 15. von 23 Runden, dann stürzte Bautista in der letzten Kurve vor Start/Ziel.

«Diese Kurve ist tückisch», erzählte Ducatis Nummer 1 beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Dort fährst du nie die gleiche Linie, weil sie davon abhängt, wie du über die Wellen kommst und sich das Motorrad bewegt. Ich bremste vielleicht etwas zu hart, dann bog ich ein, erwischte eine Welle und schon rutschte das Vorderrad weg. So ist Rennsport, das kann passieren.»

Alvaro weiter: «Ich bin trotzdem glücklich, weil unsere Leistung gut war. Ich fühlte mich stark auf dem Motorrad. Toprak war vom Start weg sehr schnell, nach ein paar Runden hat mich Jonathan überholt. Als er vor mir war, dachte ich mir: ‚Okay, lassen wir es so und versuchen Toprak einzuholen.‘ Ich konnte mir vorstellen, dass er ein paar Zehntelsekunden mehr in der Hinterhand hat. Dem war aber nicht so, wir waren sogar langsamer. Ich schaute mir das ein paar Runden an und entschied dann, ihn zu überholen und vor ihm zu bleiben. Natürlich verteidigte er sich und es gab eine Reihe spaßige Überholmanöver. Ich wusste, dass er es immer innen versuchen wird.»



Bautistas Vorsprung in der Weltmeisterschaft hat sich durch den Sturz von 36 Punkten gegenüber Rea auf 16 reduziert.

Ergebnis Superbike-WM: Donington, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 6,397 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 9,499 4. Scott Redding BMW + 11,515 5. Axel Bassani Ducati + 12,820 6. Michael Rinaldi Ducati + 14,482 7. Garrett Gerloff Yamaha + 17,127 8. Iker Lecuona Honda + 17,438 9. Loris Baz BMW + 24,903 10. Andrea Locatelli Yamaha + 28,498 11. Philipp Öttl Ducati + 31,467 12. Lucas Mahias Kawasaki + 33,514 13. Xavi Vierge Honda + 33,647 14. Tarran Mackenzie Yamaha + 34,870 15. Leon Haslam Kawasaki + 44,961 16. Ilya Mikhalchik BMW + 45,205 17. Hafizh Syahrin Honda + 52,808 18. Luca Bernardi Ducati + 53,315 19. Kohta Nozane Yamaha + 54,779 20. Eugene Laverty BMW + 55,987 21. Roberto Tamburini Yamaha + 56,072 22. Peter Hickman BMW > 1 min 23. Oliver König Kawasaki > 1 min RT Alvaro Bautista Ducati

RT Christophe Ponsson Yamaha

RT Leandro Mercado Honda