Pedercini Kawasaki: Wie das Wechselspiel weitergeht

Seit der Trennung von Loris Cresson bestreitet das Team Pedercini Kawasaki die Superbike-WM mit wechselnden Piloten. Leon Haslam bewies in Donington Park: Sitzt ein Schneller drauf, sind für das Team Punkte möglich.

14 Fahrer in der Superbike-WM 2022 steuern eine Werksmaschine, hinzu kommen drei schnelle Ducati und die Kawasaki des Puccetti-Teams: Das ergibt 18 Gegner, die für Privatteams wie Pedercini nur schwer zu schlagen sind – Punkte gibt es ab Platz 15.

Nach dem WM-Auftakt in Aragon kam es zum Zerwürfnis zwischen dem Team Pedercini und seinem ursprünglichen Stammpiloten Loris Cresson. Seither tritt die Truppe aus Norditalien mit wechselnden Fahrern an. In Assen sprang Leon Haslam ein, in Estoril Isaac Vinales und beim Heimrennen in Misano Alessandro Delbianco.

Punkte gelangen nur Haslam: Im zweiten Hauptrennen in Assen wurde der ehemalige Vizeweltmeister 13. In Donington Park am vergangenen Wochenende sammelte er im ersten Lauf einen weiteren WM-Punkt; im Sprintrennen wurde er 13. und im zweiten Hauptrennen fiel er aus.

«Das war ein hartes Wochenende», stöhnte Haslam. «Wir verloren in der Beschleunigung und strauchelten auf der Bremse. Es war angenehm, dass ich im ersten Rennen einen Punkt retten konnte, nachdem mir in der ersten Hälfte ein Fehler unterlaufen war. Im Sprintrennen war ich bester Kawasaki-Privatier und im zweiten Hauptrennen fuhr ich in den Top-10, als das Problem auftrat. Ich nehme die positiven Dinge mit.»

«Wie immer hat Leon alles gegeben und wieder einmal gezeigt, dass wir ein Motorrad haben, mit dem man in die Punkte fahren kann», urteilte Teamchef Lucio Pedercini. «Ohne das Problem am Sonntag wäre unser bestes Saisonresultat möglich gewesen. Ich weiß, dass wir mit einem guten Fahrer gute Arbeit leisten können. Wir haben viel Erfahrung und wissen, was wir brauchen. Unser Problem ist immer das Budget. Natürlich wollen wir dieses Jahr das Bestmögliche erreichen, unser Hauptaugenmerk liegt aber bereits auf der Budgetsicherung für 2023.»

Die restlichen Rennen des Jahres will der 49-Jährige mit nicht mehr als zwei verschiedenen Fahrern über die Bühne bringen. «Für Most und Portimao ist Leon fix, in Magny-Cours und Barcelona kann er nicht, weil es Terminüberschneidungen mit der BSB gibt», erklärte Pedercini beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Wir arbeiten daran, dass er auch die Überseerennen in Argentinien, Indonesien und Australien für uns fährt. In Misano hatte Delbianco viel Pech, weil es ein dummes Problem am Motorrad gab. Ich war bis dahin sehr glücklich mit ihm, ich kann mir vorstellen, dass er die Rennen fährt, bei denen Leon nicht kann.»