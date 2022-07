Toprak will seine Yamaha fliegen lassen – in der BSB!

Wird auch Toprak Razgatlioglu mit beiden Rädern in der Luft sein?

Eine sensationelle Nachricht für Superbike-Fans in Großbritannien. Wenn die britische Serie Ende August in Cadwell Park gastiert, werden sie Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu auf der berüchtigten Rennstrecke sehen.

Britische Rennstrecken sind berühmt und berüchtigt, weil sie vom Fahrer viel Mut und Vertrauen verlangen. Ein sehr spezielles Layout hat Cadwell Park, wo die Superbike-Piloten über einen Hügel preschen und dabei einen weiten Sprung vollziehen.

Auf Einladung von McAMS, dem Hauptsponsor vom gleichnamigen Yamaha-Team in der Britischen Superbike-Serie (BSB), werden Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli Ende August im Rahmen des siebten Saisonmeetings Cadwell Park besuchen. Dies wurde am vergangenen Wochenende beim WM-Meeting in Donington Park, als McAMS-Pilot Tarran Mackenzie einen Gaststart absolvierte, verabredet.

Hauptsächlich sind die beiden Yamaha-Werkspiloten als Gast eingeladen und stehen für Autogrammstunden zur Verfügung, sie werden aber auch Demorunden mit ihrer R1 absolvieren. Auf den ‹Sprung› freut sich besonders Razgatlioglu. «Ich freue auf Cadwell Park – soweit ich weiß, ist es in Großbritannien eine sehr berühmte Strecke. Ich bin bereit zu fahren und auch zu springen», versicherte der Superbike-Weltmeister. «Auf der Konsole spiele ich diese Strecke, jetzt werde ich zum ersten Mal dort fahren. Mein Plan ist es, den Sprung zu machen und hoffe, dass ich dabei nicht stürze! Ich bin sehr gespannt, auf dieser Strecke selbst zu fahren.»

Respektvoll will sich Locatelli der britischen Rennstrecke annähern. «Mit dem Sprung nach der Schikane ist Cadwell Park meiner Meinung eine der besten und verrücktesten Rennstrecken», betonte der Italiener. «Wenn wir dort sind, wird es sicher eine andere Erfahrung sein, weil wir keine Rennen fahren werden. Es wird aber großartig sein, die Strecke zu erleben und die McAMS-Yamaha-Fahrer Mackenzie und O'Halloran zu unterstützen.»

Das BSB-Meeting in Cadwell Park findet während der Sommerpause der Superbike-WM vom 27. bis 29. August statt.