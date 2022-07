Superbike-WM in Most: Sind die Mängel abgestellt? 24.07.2022 - 13:56 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Welche Mängel finden die Superbike-Piloten in einer Woche?

In einer Woche gastiert die Superbike-WM 2022 in Most. Beim Debüt der tschechischen Rennstrecke im Kalender der seriennahen Weltmeisterschaft vor einem Jahr war die Mängelliste lang.