Verletzter Michael vd. Mark: Neuer Ersatz gefunden

BMW-Werksfahrer Michael van der Mark fällt noch bis zur Superbike-WM in Magny-Cours im September aus. Für die Rennen in Most Ende Juli hat der deutsche Hersteller einen der waghalsigsten Fahrer verpflichtet.

Beim nächsten Rennwochenende der Superbike-WM im tschechischen Most (29. bis 31. Juli) wird der verletzte Michael van der Mark im Team BMW Motorrad durch den mehrmaligen Isle-of-Man-Sieger Peter Hickman vertreten. Für Hickman ist es nach Donington Park in der Saison 2019 der zweite Einsatz im BMW-Werksteam. Sein letzter Auftritt in der Superbike-WM liegt erst wenige Tage zurück: Bei der fünften Saisonveranstaltung am vergangenen Wochenende in Donington Park trat Hickman mit dem FHO Racing BMW Team als Wildcard-Starter an. Ende Juni hatte «Hicky» mit dem Team bei der Tourist Trophy auf der Insel Man für einen Hattrick gesorgt und mit der BMW M1000RR alle drei 1000-ccm-Rennen gewonnen.

Sein SBK-Debüt gab Hickman 2012 als Ersatzfahrer für Suzuki in Donington Park. An selber Stelle vertrat er 2019 im Team BMW Motorrad den erkrankten Markus Reiterberger. Darüber hinaus trat er 2020 mit dem Endurance-WM-Team von BMW bei den Langstreckenrennen in Le Mans (F) und Estoril () an. Im Road-Racing gehört Hickman mit BMW seit Jahren zu den Topfahrern, mit zahlreichen Siegen auf der Insel Man sowie bei anderen wichtigen internationalen Events. Er ist zudem «The World’s Fastest Road Racer» mit einer Runde von 136,415 mph (219,54 km/h), gefahren mit der BMW S1000RR beim Ulster Grand Prix 2019.

Der Ukrainer Ilya Mikhalchik, der beim Saisonauftakt in Aragón sowie in Misano und Donington Park für van der Mark eingesprungen ist, bereitet sich auf das dritte Saisonrennen der Endurance-WM im japanischen Suzuka vor. Dieses wird nur eine Woche nach der tschechischen SBK-Runde ausgetragen.



Die Rückkehr von van der Mark auf seine #60 BMW M1000RR ist nach der Sommerpause für das Wochenende 9. bis 11. September in Magny-Cours (F) geplant.