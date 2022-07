Bravo: SBK-Rookie Philipp Öttl stürmt auf Platz 8

Starker Auftritt in Most: Philipp Öttl wurde Achter im zweiten Lauf

Beim Superbike-Meeting in Most wiederholte Philipp Öttl im Superpole-Race mit Rang 13 seine Platzierung aus dem ersten Lauf. Im zweiten Hauptrennen fuhr der Rookie als Achter seine zweite Top-10-Platzierung ein.

Das Superbike-Meeting in Most war kein einfaches Wochenende für Philipp Öttl. Als 16. der Superpole kam der Go-Eleven-Pilot im ersten Lauf am Samstag und im Superpole-Race nicht über Platz 13 hinaus, dafür gelang dem Bayer als Achter im zweiten Rennen am Sonntag ein äußerst positiver und versöhnlicher Abschluss. «Wir haben an diesem Wochenende ewig lang gebraucht, bis wir unser Ding gefunden haben. Wir haben uns Schritt für Schritt nach vorn gearbeitet», sagte Öttl anschließend gegenüber SPEEDWEEK.com.

Bei dieser allgemeinen Einschätzung beließ es der 26-jährige Ducati-Pilot allerdings nicht, sondern ging ins Detail: «Wir haben für den Start echt gut gearbeitet und haben es zusammengebracht, dass wir den Start verstehen und ich mit der gleichen Reihe wegfahren konnte. Das hilft extrem. Trotzdem habe ich im Rennen, um in die Top-10 zu kommen, ganz schön kämpfen müssen.»

So wie der Bayer auf der Strecke mit seinem Motorrad kämpfte, suchte sein italienisches Team nach einer Lösung für die seit Beginn des Wochenendes gut versteckten Fahrwerksprobleme. Öttl wusste das zu würdigen: «Ich bin mit dem Team super zufrieden, denn es hat wieder unermüdlich und sehr gut gearbeitet und letztlich gute Lösungen gefunden. Das heißt nicht, dass es vorher schlecht war, aber irgendwie haben wir seit Freitag Probleme gehabt. Wenn wir es im Qualifying schon zusammengebracht hätten, wären wir weiter vorn gewesen. Das gleiche gilt fürs FP1. Das zieht man dann durchs ganze Wochenende durch. Aber zum Schluss haben wir es gut zusammen gebracht.»

Ob man ein Most-spezifisches Problem hatte oder nun gleichzeitig für das nächste Rennwochenende eine bessere Basis hat, kann der Ducati-Pilot nicht wirklich sagen. «Du versuchst immer irgendwo anzufangen, manchmal erwischt man es besser und manchmal schlechter», grübelte der Öttl. «Wir sind halt ein Kundenteam und haben keine fünf Leute, die sich alles anschauen. Aber manchmal ist es vielleicht auch besser, um nicht in zu viele Richtungen zu arbeiten.»

In der Gesamtwertung belegt Philipp nach sechs von zwölf Superbike-Meetings mit 40 Punkten den 13. Rang. Sein bisher bestes Finish ist ein siebter Platz im ersten Lauf in Assen.