So schlugen sich Rea, Lowes, Lecuona im Suzuka-Quali

Während ihre Kollegen aus der Superbike-WM 2022 die Sommerpause genießen, sind die Werkspiloten Jonathan Rea, Alex Lowes (Kawasaki) und Iker Lecuona (Honda) beim Acht-Stunden-Rennen in Suzuka im Einsatz.

Das Acht-Stunden-Rennen in Suzuka findet im Rahmen der Endurance-WM 2022 statt, für die japanischen Hersteller ist der prestigeträchtige Event auf der Honda-eigenen Piste aber eines der wichtigsten Rennen. Kawasaki und Honda setzen eigens formierte Werksteams ein, Yamaha und Suzuki leisten ihren besten Endurance-Teams technische Unterstützung und/oder entsenden starke Piloten.

Konsequent ist das Aufgebot von Kawasaki, dem Siegerteam der letzten Ausgabe im Jahr 2019. Neben den aktuellen Superbike-Piloten Jonathan Rea und Alex Lowes tritt Leon Haslam aus der BSB an; Haslam absolviert 2022 mit dem Pedercini-Team ebenfalls einige WM-Starts. Außerdem wird das Suzuka-Team wie in der seriennahen Weltmeisterschaft von Provec Racing organisiert. Honda schickt mit Iker Lecuona sein Aushängeschild in der Superbike-WM nach Suzuka.

Aber dies sind nicht die einzigen Piloten, die wir in diesem Jahr bereits bei einem Meeting der Superbike-WM sahen. Bei Yamaha Austria Racing (YART) ist Marvin Fritz dabei, der in Estoril bei MotoXracing den verletzten Roberto Tamburini ersetzte. Zudem der für BMW Endurance startende Ilya Mikhalchik, der in Aragón, Misano und Donington bei BMW Motorrad WorldSBK den verletzten Michael van der Mark vertrat.

Am Freitag wurden in Suzuka bereits die beiden Qualifyings mit je drei Stints für die jeweiligen Fahrer absolviert. Für die schnellste Zeit sorgte der japanische Spitzenpilot Tetsuta Nagashima (Honda) in 2:04,942 min. Damit war der Lecuona-Teamkollege schneller als Jonathan Rea (Kawasaki), der 2018 in 2:05,168 min den bisherigen Suzuka-Rekord aufstellte.

Weil während der Qualifyings unterschiedliche Bedingungen herrschten, sind die Rundenzeiten nur bedingt vergleichbar. Die besten Voraussetzungen hatten die blaue und gelbe Gruppen im ersten 1. Qualifying. Die endgültige Startaufstellung wird aber erst am Samstag entschieden, wenn sich die besten zehn Teams der Qualifyings im Top-10-Trial messen.