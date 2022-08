Dank Haga & Toprak: 100 Yamaha-Siege in Superbike-WM 07.08.2022 - 11:26 Von Kay Hettich

© Yamaha Dank Toprak: Endlich 100 Yamaha-Siege in der Superbike-WM

Was Ducati und Kawasaki längst erreicht haben, gelang in Most mit dem 100. Sieg in der Superbike-WM nun auch Yamaha. Ohne Toprak Razgatlioglu hätten die Japaner noch viele Monate auf diesen Meilenstein warten müssen.