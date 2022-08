Verlängert: Xavi Vierge weiter im Honda-Werksteam

Das Werksteam der Honda Racing Corporation wird auch in der Superbike-WM 2023 mit den beiden Spaniern Iker Lecuona und Xavi Vierge antreten. Eine offizielle Mitteilung wird es nicht geben.

Seit Ende Juli wissen regelmäßige Besucher von SPEEDWEEK.com, dass Honda seinen MotoGP-Piloten Takaaki Nakagami nicht aus dem LCR-Team in die Superbike-WM schicken wird. Vieles deutet daraufhin, dass der 30-Jährige eine sechste Saison für das Team von Lucio Cecchinello fahren darf, obwohl ihm in viereinhalb Jahren kein Podestplatz gelang.

Damals sagte HRC-Teammanager Leon Camier im exklusiven Interview dieses Motorsport-Portals: «Xavi fährt eine sehr gute Rookie-Saison, persönlich bin ich überzeugt, dass Nakagami keinen besseren Job als Xavi erledigen würde – niemals. Für mich ist offensichtlich, dass Vierge überragendes Potenzial hat. Er wird schon bald sehr stark sein. Mit seinen zwei Verletzungen hatte er großes Pech. Davon abgesehen arbeitete er sich schnell ein, kam in einen guten Rhythmus und war sehr schnell.»

Diese Woche Samstag und Sonntag testen alle fünf Superbike-Werksteams plus einige Privatiers auf dem Circuit de Catalunya. Beim Treffen mit SPEEDWEEK.com bestätigte Camier soeben, dass der Vertrag mit Vierge verlängert wurde. Teamkollege Iker Lecuona hatte von Anfang an einen Zwei-Jahres-Vertrag bis Ende 2023.



«Es wird keine offizielle Pressemitteilung geben, weil es sich lediglich um eine Vertragsverlängerung handelt», so Camier. «Du kannst es verkünden.»

Vierge fuhr in bislang 18 Superbike-Rennen 13 Mal in die Punkte und zehnmal in die Top-10. Seine Bestleistung zeigte er im Sprintrennen in Misano, als er Vierter wurde. Mit 79 Punkten liegt er zur Sommerpause auf dem zehnten Gesamtrang, Lecuona ist mit 127 Punkten Sechster.