Alex Lowes (Kawasaki): Saisonhighlight dank Showa

Magny-Cours war ein für Kawasaki bitteres Meeting. Mit drei vierten Plätzen lieferte aber Alex Lowes ein solides und sein bisher bestes Rennwochenende in der Superbike-WM 2022 ab.

Mit einem Sturz im ersten Rennen und dem Abschuss von Álvaro Bautista (Ducati) im zweiten Lauf sorgte ausgerechnet Aushängeschild Jonathan Rea beim Superbike-Meeting in Magny-Cours für die schlechten Kawasaki-Randnotizen. Erfreulich dagegen die Performance von Alex Lowes, der mit drei vierten Plätzen sehr solide in Frankreich agierte. Den Sprung auf das Podium verpasste der Engländer lediglich um 1,8 sec, 1,9 sec und 0,3 sec.

«Ich hätte es gerne auf das Podium geschafft, mit drei vierten Plätzen war es aber ein solides Meeting», erklärte Lowes. «Wir hatten beim letzten Test in Barcelona eine Kleinigkeit am Showa-Dämpfer verändert, was mir ein viel besseres Gefühl beim Herausbeschleunigen aus der Kurve vermittelte. Das war jetzt das erste Rennwochenende, wo wir das einsetzen. Deshalb war ich zuversichtlich, dass ich bei höheren Temperaturen einen ordentlichen Job erledigen würde.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Magny-Cours © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu und Bautista © Gold & Goose Bautista und Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Rea vor Bassani © Gold & Goose Razgatlioglu und Rinaldi © Gold & Goose Baz und Gerloff © Gold & Goose Rea und Locatelli © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Redding und Lowes © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Bassani, Razgatlioglu, Rinaldi © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Rinaldi, Razgatlioglu, Bassani © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Lowes hatte sich in der Superpole Startplatz 6 in der zweiten Reihe erkämpft und in den Rennen nur in den ersten Runden Schwierigkeiten.

«Zu Rennbeginn habe ich mit den neuen Reifen auf die anderen verloren, die mich relativ leicht überholen konnten. Davon abgesehen bin ich mit dem Wochenende recht zufrieden. Mein Bike lag in einigen Teilen der Strecke wirklich gut. Ich konnte aber nicht wirklich gut überholen und mich dann absetzen», meinte der 31-Jährige zu seinem vorläufigen Saisonhighlight. «Im Superpole-Race lag ich hinter Scott und habe mehrfach vergeblich versucht, ihn zu überholen. Dann machte er aber einige Fehler und ich konnte ihm mit ein paar schnellen Runden davonfahren. Ich fuhr dann eine ähnliche Pace wie Johnny, was ein gutes Zeichen ist. Mit dem zweiten Lauf bin ich soweit zufrieden. Bei Rennmitte geriet ich aber etwas in Panik, als der Vorderreifen zu rutschen begann – besonders in Kurve 3. Nachdem er stark abgebaut hatte, kam er nach ein paar Runden wieder zurück und ich konnte in den letzten Runden noch mal angreifen.»

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Rennen 2:

1. Razgatlioglu, Yamaha, 21 Runden

2. Rinaldi, Ducati, + 2,024

3. Bassani, Ducati, + 4,742

4. Lowes, Kawasaki, + 5,084

5. Rea, Kawasaki, + 10,679

6. Redding, BMW, + 11,955

7. Locatelli, Yamaha, + 15,188

8. Gerloff, Yamaha, + 15,443

9. Baz, BMW, + 16,870

10. Lecuona, Honda, + 18,367

11. Öttl, Ducati, + 25,740

12. Mahias, Kawasaki, + 33,872

13. Bernardi, Ducati, + 38,188

14. Tamburini, Yamaha, + 41,389

15. Nozane, Yamaha, + 42,657

16. Ponsson, Yamaha, + 50,863

17. Gutierrez, Kawasaki, + 54,487

18. König, Kawasaki, + > 1 min

19. Syahrin, Honda, + > 1 min

DNF Laverty, BMW

DNF Vierge, Honda

DNF Van der Mark, BMW

DNF Mercado, Honda

DNF Bautista, Ducati

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Sprintrennen:

1. Razgatlioglu, Yamaha, 10 Runden

2. Bautista, Ducati, + 1,891 sec

3. Rea, Kawasaki, + 2,040

4. Lowes, Kawasaki, + 3,983

5. Redding, BMW, + 5,019

6. Bassani, Ducati, + 5,690

7. Rinaldi, Ducati, + 6,713

8. Gerloff, Yamaha, + 11,797

9. Baz, BMW, + 12,194

10. Locatelli, Yamaha, + 13,092

11. Lecuona, Honda, + 13,794

12. Öttl, Ducati, + 14,285

13. Van der Mark, BMW, + 14,413

14. Mahias, Kawasaki, + 16,345

15. Bernardi, Ducati, + 23,491

16. Nozane, Yamaha, + 25,030

17. Syahrin, Honda, + 26,046

18. Laverty, BMW, + 28,588

19. Tamburini, Yamaha, + 28,675

20. Mercado, Honda, + 28,837

21. Ponsson, Yamaha, + 29,338

22. Gutuerrez, Kawasaki, + 29,476

23. König, Kawasaki, + 34,839

DNF Vierge, Honda

Superbike-WM-Stand nach 20 von 36 Rennen:

1. Bautista, 332 Punkte. 2. Razgatlioglu 302. 3. Rea 285. 4. Rinaldi 167. 5. Locatelli 166. 6. Bassani 151. 7. Redding 145. 8. Lowes 145. 9. Lecuona 140. 10. Vierge 82. 11. Gerloff 76. 12. Baz 75. 13. Öttl 53. 14. Mahias 41. 15. Bernardi 27. 16. Tamburini 25. 17. Laverty 18. 18. van der Mark 15. 19. Nozane 13. 20. Fores 12. 21. Mykhalchyk 10. 22. Ponsson 8. 23. Syahrin 4. 24. Haslam 4. 25. Mackenzie 3. 26. Hickman 2. 27. Mercado 2.