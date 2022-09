Magny-Cours, 2. Lauf: Johnny Rea schoss Bautista ab

Toprak Razgatlioglu gewinnt das zweite Superbike-WM-Rennen in Magny-Cours. Der Yamaha-Fahrer kam vor Michael Ruben Rinaldi und Axel Bassani ins Ziel, Jonathan Rea und Alvaro Bautista kollidierten.

Durch den Sieg im Superpole-Rennen steht Toprak Razgatlioglu (Yamaha) am Nachmittag beim zweiten Hauptrennen der Superbike-WM in Magny-Cours auf der Pole-Position. Alvaro Bautista und Jonathan Rea komplettierten die erste Reihe.

Um 14 Uhr begann der Lauf auf dem 4,411 km langen Kurs in Frankreich. Gleich in der Anfangsphase kam es zur Berührung zwischen Jonathan Rea und Alvaro Bautista. Nach einem harten Manöver stürzte der Spanier, Rea erhielt einen Long-Lap-Penalty.

Razgatlioglu setzte sich nach 21 Runden gegen die beiden Ducati-Fahrer Michael Ruben Rinaldi und Axel Bassani durch und verkürzte dadurch den Punkterückstand in der WM auf 30 Punkte gegenüber Bautista.

So lief das Rennen:

Start: Toprak Razgatlioglu erwischt den besten Start und biegt als erster in Kurve 1.



1. Runde: Bautista übernimmt die Führung bereits auf der Gegengeraden. Razgatlioglu und Rea liegen auf den Plätzen 2 und 3.



2. Runde: Razgatlioglu übernimmt die Führung, dann berühren sich Rea und Bautista, der Spanier stürzt, Rea fällt auf Platz 4 zurück.

3. Runde: Axel Bassani übernimmt die Spitze von Razgatlioglu, Rinaldi ist Dritter, Alex Lowes Vierter und Scott Redding liegt auf Platz 5. Philipp Öttl ist Zwölfter. Michael van der Mark stürzt.



4. Runde: Jonathan Rea bekommt einen Long-Lap-Penalty für sein hartes Manöver gegen Bautista.



6. Runde: Rea absolviert seinen Penalty und fällt auf Rang 7 zurück. Vorne führt Bassani zwei Zehntel vor Razgatlioglu, Rinaldi ist direkt hinter dem Weltmeister.

7. Runde: Razgatlioglu greift Bassani an, Rinaldi profitiert und führt vor Razgatlioglu und Bassani. Vierter ist Lowes, der an die Top-3 heranfährt. Redding liegt auf Platz 5, Rea ist Sechster (+ 5,6 Sekunden). Philipp Öttl liegt auf Rang 11.



9. Runde: In Kurve 3 stürzt Xavi Vierge, es ist der zweite Sturz des Spaniers am Sonntag.



11. Runde: Rinaldi und Razgatlioglu kämpfen um den Spitzenplatz, Bassani fällt zurück und befindet sich im Zweikampf mit Lowes.

13. Runde: Razgatlioglu überholt Rinaldi und führt das Rennen an. Dritter Rinaldi vor Lowes, Redding und Rea. Öttl liegt auf Position 11, elf Sekunden hinter Razgatlioglu.



14. Runde: Hafizh Syharin stürzt mit seiner Honda in Kurve 13.



15. Runde: Rinaldi muss in den Kurven 11 und 12 den Notausgang wählen, er verliert dadurch eine halbe Sekunde.

16. Runde: Rea überholt Redding und setzt sich auf Platz 5, er liegt acht Sekunden hinter der Spitze.

17. Runde: Das Trio Locatelli, Gerloff und Baz kämpft um Platz 7. Der Yamaha-Werksfahrer führt die Meute an.



19. Runde: Razgatlioglu führt 0,8 Sekunden vor Rinaldi, Bassani hat auf Platz 3 einen Rückstand von 2,7 Sekunden auf den Türken.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt auch das Hauptrennen in Magny-Cours, Rinaldi holt seinen dritten Podestplatz in 2022. Bassani kommt wie am Samstag in die Top-3. Rea wird hinter Lowes Fünfter, Redding sieht als Sechster die Ziellinie. Öttl erreicht Platz 11.

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Rennen 2:

1. Razgatlioglu, Yamaha, 21 Runden

2. Rinaldi, Ducati, + 2,024

3. Bassani, Ducati, + 4,742

4. Lowes, Kawasaki, + 5,084

5. Rea, Kawasaki, + 10,679

6. Redding, BMW, + 11,955

7. Locatelli, Yamaha, + 15,188

8. Gerloff, Yamaha, + 15,443

9. Baz, BMW, + 16,870

10. Lecuona, Honda, + 18,367

11. Öttl, Ducati, + 25,740

12. Mahias, Kawasaki, + 33,872

13. Bernardi, Ducati, + 38,188

14. Tamburini, Yamaha, + 41,389

15. Nozane, Yamaha, + 42,657

16. Ponsson, Yamaha, + 50,863

17. Gutierrez, Kawasaki, + 54,487

18. König, Kawasaki, >+ > 1 min

19. Syahrin, Honda, + > 1 min

DNF Laverty, BMW

DNF Vierge, Honda

DNF Van der Mark, BMW

DNF Mercado, Honda

DNF Bautista, Ducati

Superbike-WM-Stand nach 20 von 36 Rennen:

1. Bautista, 332 Punkte. 2. Razgatlioglu 302. 3. Rea 285. 4. Rinaldi 167. 5. Locatelli 166. 6. Bassani 151. 7. Redding 145. 8. Lowes 145. 9. Lecuona 140. 10. Vierge 82. 11. Gerloff 76. 12. Baz 75. 13. Öttl 53. 14. Mahias 41. 15. Bernardi 27. 16. Tamburini 25. 17. Laverty 18. 18. van der Mark 15. 19. Nozane 13. 20. Fores 12. 21. Mykhalchyk 10. 22. Ponsson 8. 23. Syahrin 4. 24. Haslam 4. 25. Mackenzie 3. 26. Hickman 2. 27. Mercado 2.