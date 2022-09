Axel Bassani (Ducati) spitze: Erneut auf dem Podium!

Wie schon am Samstag erzielte Ducati-Fahrer Axel Bassani auch am Sonntag in Magny-Cours ein Top-3-Ergebnis im Hauptrennen der Superbike-WM. Die Freude beim Italiener war groß, die Zuversicht ebenso.

Motocorsa-Fahrer Axel Bassani erkämpfte sich am Sonntag in Magny-Cours seinen zweiten Superbike-WM-Podestplatz an diesem Wochenende. Bereits im Vorjahr feierte der Italiener seinen ersten Podestplatz in der Weltmeisterschaft. Am Samstag und Sonntag fügte der Ducati-Fahrer zwei dritte Plätze hinzu. Somit kletterte er auf WM-Platz 6.

«Ich habe versucht, im Rennen vorne zu bleiben, aber Michael und Toprak hatten noch mehr. Ich bin sehr glücklich, denn zwei Podestplätze an einem Wochenende sind unglaublich für mich und mein Team», schwärmte Bassani nach dem Rennen. «Wir haben einen guten Schritt gemacht seit Most. Wir haben jetzt ein gutes Set-up für die restliche Saison. Das Potenzial, um so weiter zu machen, ist vorhanden.»

«Ich bin stärker als letztes Jahr. Ich weiß jetzt, warum ich gute Rennen fahre. Wir sind wirklich gewachsen. Wir bremsen jetzt härter und gehen früher ans Gas», scherzte der Italiener.

Profitierte er nur von den Ausfällen der Top-Fahrer (Bautista am Sonntag, Razgatlioglu und Rea am Samstag) oder traut er sich unter normalen Bedingungen einen Top-3-Rang zu? «Auch ohne Zwischenfälle sind solche Ergebnisse möglich. Möglich, aber schwieriger, denn die Top-3-Jungs sind unglaublich schnell», weiß der 23-Jährige, der lächeln hinzufügte: «Ich habe auch nur zwei Beine, zwei Hände…»

Gibt es eine besondere Beziehung zur Ducati, oder würde Bassani auch mit einem anderen Bike, beispielsweise einer Yamaha, die gleichen Ergebnisse erzielen? «Das weiß ich nicht», sagte Bassani im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Ich habe ein sehr gutes Gefühl zu meinem Ducati-Motorrad. Ob wir auf einem anderen Motorrad auch diese Erfolge erzielen würden, kann ich nicht beantworten. Schwer zu sagen, wenn du das Bike nicht kennst.»

«Ich mag das Superpole-Rennen nicht. Am Sonntag fährst du das Warm-up, Superpole-Rennen und dann das Hauptrennen, da bleibt nicht viel Zeit. Ich mag es einfach nicht», warf der Ducati-Fahrer letztendlich noch etwas Kritik in den Raum.

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Rennen 2:

1. Razgatlioglu, Yamaha, 21 Runden

2. Rinaldi, Ducati, + 2,024

3. Bassani, Ducati, + 4,742

4. Lowes, Kawasaki, + 5,084

5. Rea, Kawasaki, + 10,679

6. Redding, BMW, + 11,955

7. Locatelli, Yamaha, + 15,188

8. Gerloff, Yamaha, + 15,443

9. Baz, BMW, + 16,870

10. Lecuona, Honda, + 18,367

11. Öttl, Ducati, + 25,740

12. Mahias, Kawasaki, + 33,872

13. Bernardi, Ducati, + 38,188

14. Tamburini, Yamaha, + 41,389

15. Nozane, Yamaha, + 42,657

16. Ponsson, Yamaha, + 50,863

17. Gutierrez, Kawasaki, + 54,487

18. König, Kawasaki, >+ > 1 min

19. Syahrin, Honda, + > 1 min

DNF Laverty, BMW

DNF Vierge, Honda

DNF Van der Mark, BMW

DNF Mercado, Honda

DNF Bautista, Ducati

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Sprintrennen:

1. Razgatlioglu, Yamaha, 10 Runden

2. Bautista, Ducati, + 1,891 sec

3. Rea, Kawasaki, + 2,040

4. Lowes, Kawasaki, + 3,983

5. Redding, BMW, + 5,019

6. Bassani, Ducati, + 5,690

7. Rinaldi, Ducati, + 6,713

8. Gerloff, Yamaha, + 11,797

9. Baz, BMW, + 12,194

10. Locatelli, Yamaha, + 13,092

11. Lecuona, Honda, + 13,794

12. Öttl, Ducati, + 14,285

13. Van der Mark, BMW, + 14,413

14. Mahias, Kawasaki, + 16,345

15. Bernardi, Ducati, + 23,491

16. Nozane, Yamaha, + 25,030

17. Syahrin, Honda, + 26,046

18. Laverty, BMW, + 28,588

19. Tamburini, Yamaha, + 28,675

20. Mercado, Honda, + 28,837

21. Ponsson, Yamaha, + 29,338

22. Gutuerrez, Kawasaki, + 29,476

23. König, Kawasaki, + 34,839

DNF Vierge, Honda

Superbike-WM-Stand nach 20 von 36 Rennen:

1. Bautista, 332 Punkte. 2. Razgatlioglu 302. 3. Rea 285. 4. Rinaldi 167. 5. Locatelli 166. 6. Bassani 151. 7. Redding 145. 8. Lowes 145. 9. Lecuona 140. 10. Vierge 82. 11. Gerloff 76. 12. Baz 75. 13. Öttl 53. 14. Mahias 41. 15. Bernardi 27. 16. Tamburini 25. 17. Laverty 18. 18. van der Mark 15. 19. Nozane 13. 20. Fores 12. 21. Mykhalchyk 10. 22. Ponsson 8. 23. Syahrin 4. 24. Haslam 4. 25. Mackenzie 3. 26. Hickman 2. 27. Mercado 2.