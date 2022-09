Magny-Cours Sprintrace: Toprak kämpft Bautista nieder

Toprak Razgatlioglu gewann am Sonntag in Magny-Cours das Sprintrennen der Superbike-WM. Der Yamaha-Fahrer kämpfte WM-Leader Alvaro Bautista in einem spannenden Kampf nieder.

Bei strahlendem Sonnenschein und 20 Grad Außentemperatur ging es für die Superbike-WM-Piloten in das Superpole-Rennen. Pünktlich um 11 Uhr startete der Lauf über zehn Runden auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours.

Am Samstag fuhren Jonathan Rea (Kawasaki) und Yamaha-Fahrer Toprak Razgatlioglu in der Superpole die gleiche Rundenzeit. Weil Rea die Runde später fuhr, erbte er die Pole-Position, die auch für das Sprintrennen zählt. BMW-Star Scott Redding komplettiert die erste Startreihe.

Das erste Rennen fand bereits am Samstag statt. Während Rea und Razgatlioglu stürzten, baute Alvaro Bautista (Ducati) seine Gesamtführung in der Weltmeisterschaft aus. Der Spanier geht mit 56 Punkten Vorsprung in den Rennsonntag in Frankreich.

Das Superpole-Race gewann Toprak Razgatlioglu mit einem Vorsprung von 1,8 Sekunden vor Alvaro Bautista. Jonathan Rea wurde am Ende Dritter vor Alex Lowes (Kawasaki) und BMW-Fahrer Scott Redding. Philipp Öttl (Ducati) kam auf Rang 12.

So lief das Rennen

Start: Jonathan Rea startet am besten, Alvaro Bautista setzt sich auf Platz 2. Toprak Razgatlioglu verliert drei Plätze.



Runde 1: Alvaro Bautista übernimmt die Führung, Rea, Redding und Razgatlioglu dahinter. Philipp Öttl ist 14.



Runde 2: Rea macht Druck auf Bautista an der Spitze, Razgatlioglu ist an Redding vorbei auf Platz 3, dabei fährt er die schnellste Rennrunde.

Runde 3: Bautista führt 0,1 Sekunden vor Rea. Dritter ist Razgatlioglu. 4. Redding. 5. Lowes. 6. Bassani. 7. Vierge. 8. Baz.



Runde 4: Razgatlioglu überholt Rea und ist Zweiter, doch Rea kontert. In der vorletzten Kurve überholt der Yamaha-Fahrer den sechsfachen Weltmeister wieder. Öttl fährt auf Position 15.

Runde 5: Lowes greift Redding an. Der BMW-Fahrer bleibt aber vorne. Honda-Pilot Xavi Vierge stürzt in Kurve 5.



Runde 6: Razgatlioglu macht Druck auf Bautista, es entwickelt sich ein Dreikampf zwischen dem Spanier, Razgatlioglu und Rea um die Spitzenposition. Lowes auf Platz 4 hat bereits über zwei Sekunden Rückstand.



Runde 7: Razgatlioglu übernimmt die Führung und versucht sich abzusetzen.

Runde 8: Bautista überholt den Türken aus dem Windschatten, doch Razgatlioglu kontert sofort.



Runde 9: Bautista berührt Razgatlioglu in der Haarnadel beinahe am Hinterrad. Der Spanier verliert durch ein Ausweichmanöver Zeit und muss Rea passieren lassen. Razgatlioglu führt anschließend mit 1,3 Sekunden Vorsprung.

Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt das Sprintrennen, Bautista und Rea überholen sich mehrfach, Bautista wird Zweiter, Dritter Rea. Philipp Öttl beendet den Lauf auf Position 12.

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Sprintrennen:

1. Razgatlioglu, Yamaha, 10 Runden

2. Bautista, Ducati, + 1,891 sec

3. Rea, Kawasaki, + 2,040

4. Lowes, Kawasaki, + 3,983

5. Redding, BMW, + 5,019

6. Bassani, Ducati, + 5,690

7. Rinaldi, Ducati, + 6,713

8. Gerloff, Yamaha, + 11,797

9. Baz, BMW, + 12,194

10. Locatelli, Yamaha, + 13,092

11. Lecuona, Honda, + 13,794

12. Öttl, Ducati, + 14,285

13. Van der Mark, BMW, + 14,413

14. Mahias, Kawasaki, + 16,345

15. Bernardi, Ducati, + 23,491

16. Nozane, Yamaha, + 25,030

17. Syahrin, Honda, + 26,046

18. Laverty, BMW, + 28,588

19. Tamburini, Yamaha, + 28,675

20. Mercado, Honda, + 28,837

21. Ponsson, Yamaha, + 29,338

22. Gutuerrez, Kawasaki, + 29,476

23. König, Kawasaki, + 34,839

DNF Vierge, Honda