Fix: Michael Rinaldi (26) bleibt Ducati-Werksfahrer

Am vergangenen Freitag bezifferten die Verantwortlichen im Team Aruba.it Ducati die Möglichkeit, dass Michael Rinaldi auch 2023 für sie Superbike-WM fahren wird, mit «99,99 Prozent». Inzwischen hat er unterschrieben.

Seit dem SBK-Event in Misano Mitte Juni berichtete SPEEDWEEK.com regelmäßig, der zweite Platz bei Aruba.it Ducati neben Alvaro Bautista werde zwischen dem diesjährigen Piloten Michael Rinaldi und Danilo Petrucci ausgehen. So hatte es Ducatis Sportdirektor Paolo Ciabatti gesagt, ebenso Aruba-Chef Stefano Cecconi.

Bedingung für Rinaldi, um bleiben zu dürfen: Er muss konstante Leistungen zeigen und sollte Best of the Rest hinter den drei Überfliegern Bautista, Razgatlioglu und Rea sein.



In den acht Hauptrennnen ab Misano holte Rinaldi drei Podestplätze und war siebenmal in den Top-7, in der Gesamtwertung liegt er nach 21 Rennen auf dem angepeilten vierten Gesamtrang.

Petrucci, derzeit mit vier Punkten Rückstand auf Jake Gagne (Yamaha) Zweiter der US-Superbike-Meisterschaft MotoAmerica, war bis zum Barcelona-Test am 20./21. August ein Thema bei Aruba. Doch abgesehen von der Größe, dem Gewicht und Alter von Petrucci (bald 32), passen auch seine Gehaltsvorstellungen nicht ins Bild. Dem Vernehmen nach hätte er dreimal so viel gekostet wie Rinaldi, doch einen zweiten hochbezahlten Fahrer neben Bautista will sich das Team nicht leisten. Und ob Danilo tatsächlich besser wäre als Rinaldi, werden wir wohl nie erfahren.

Am vergangenen Freitag in Magny-Cours bezifferten die Verantwortlichen im Team Aruba.it Ducati die Möglichkeit, dass Michael Rinaldi auch 2023 für sie Superbike-WM fahren werde, gegenüber SPEEDWEEK.com mit «99,99 Prozent». Inzwischen hat der Mann aus Rimini unterschrieben.

Um nicht in den MotoGP-Meldungen des Aragon-GP am kommenden Wochenende unterzugehen, wird der Deal entweder zum Ende dieser Woche oder zu Beginn nächster Woche verlautbart.

Die Superbike-WM-Teams für 2023:

Honda: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Hafizh Syahrin (MAL), Schrötter?



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Kawasaki Puccetti: Sykes?



Orelac Kawasaki: Oliver König (CZ)



Pedercini Kawasaki: Gutierrez?



BMW Motorrad: Scott Redding (GB), Michael van der Mark (NL)



Bonovo action BMW: Loris Baz (F), Garrett Gerloff (USA)



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Nozane? Aegerter? Baldassarri?



GMT94 Yamaha: Baldassarri? Debise?



Motoxracing Yamaha: Tamburini?



Gil Motor Sport Yamaha: Chris Ponsson (F)



Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Michael Rinaldi (I)



Barni Spark Ducati: Luca Bernardi (I)



Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Fett = offiziell bestätigt