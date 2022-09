Offiziell: Remy Gardner mit Yamaha in SBK-WM 2023

Was regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com bereits am 9. September erfahren haben, wurde nun von Yamaha auch offiziell bestätigt. Im Team GRT wird der Australier Remy Gardner die Superbike-WM 2023 bestreiten.

Starke Australier sind in der Superbike-WM selten geworden, dabei füllten Piloten wie die mehrfachen Weltmeister Troy Corser und Troy Bayliss sowie starke Fahrer wie Chris Vermeulen, Anthony Gobert, Peter Goddard und viele weitere über Jahre die Startaufstellung. Letzter Stammfahrer aus Down-Under war Josh Brookes 2016 bei Milwaukee BMW.

Seit heute wissen wir: In der Superbike-WM 2023 gibt es mit Remy Gardner wieder einen Australier als Fix-Starter.

Der Moto2-Weltmeister von 2021 unterschrieb bei Yamaha und wird für das Junior-Team GRT starten. Erstmals berichtet hatte SPEEDWEEK.com exklusiv am 9. September über die bevorstehende Einigung. Er tritt die Nachfolge von Garrett Gerloff an, der zu Bonovo BMW wechseln wird. Mit 24 Jahren passt Gardner zur Nachwuchsphilosophie der Japaner, auch wenn er kein Eigengewächs ist.

Auch ohne SBK-Erfahrung darf man Gardner als fahrerisches Schwergewicht bezeichnen. Sein Handwerk erlernte der Sohn von 500er-Weltmeister Wayne Gardner in der spanischen Moto3-Serie, bevor er 2015 mit 17 Jahren in die Weltmeisterschaft aufstieg. Sein Talent konnte er erst in der Moto2 entfalten, wo er 2019 in Las Termas sein erstes Top-3-Ergebnis einfahren konnte und ein Jahr später in Portimão den ersten Sieg. Im Red Bull KTM-Team von Aki Ajo fuhr Gardner 2021 mit fünf Siegen und zwölf Podestplätzen den Moto2-Titel ein.

Dass er auch Rückschläge wegstecken kann, bewies Gardner 2018, als er sich bei einem Trainingsunfall zwei gebrochene Beine zuzog und davon unbeeindruckt aufs Motorrad zurückkehrte.

Der Aufstieg in die MotoGP 2022 mit dem Tech3-Team erwies sich für Gardner als Karriereknick. Nach 14 Meetings steht er bei überschaubaren neun Punkten, sein bestes Finish Platz 11 in Portugal. Seit Mai wusste der Australier, dass sein Platz im KTM-Team in Gefahr ist, denn sein Manager Paco Sanchez und auch Gardner selbst hatten sich mehrfach negativ über KTM geäußert.

Nach einer Saison in der Königsklasse ist Gardner aber vertraut mit leistungsstarken Motorrädern und hat auch Erfahrung hinsichtlich Abstimmungsarbeit und Elektronik sammeln können – eine gute Vorbereitung für den Wechsel in die Superbike-WM.