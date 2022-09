Yamaha sicher: Remy Gardner Bereicherung für SBK-WM

Mit der Verpflichtung von Remy Gardner wird in der Superbike-WM 2023 ein ehemaliger MotoGP-Pilot eine Yamaha pilotieren. Rennchef Andrea Dosoli ist vom Australier schon vor dem ersten Test überrascht.

Vor nicht einmal zehn Tagen sickerte durch, dass Remy Gardner ein heißer Kandidat für eine Yamaha R1 in der Superbike-WM 2023 ist. Am 9. September wurde es konkreter, am Donnerstag wurde der Deal mit dem Australier von Yamaha offiziell bestätigt. Der 24-Jährige übernimmt im Junior-Team GRT das Motorrad von Garrett Gerloff, der für kommende Saison zu Bonovo BMW wechselt.

Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli war anzumerken, dass er sich über die Verpflichtung des aktuellen Moto2-Weltmeisters freut. Der Italiener hält viel von Gardner.



«Wir sind überzeugt, dass er sowohl vom Talent als auch von der Persönlichkeit her der richtige Fahrer für uns ist. Ich bin auch sicher, dass er ein beliebter Typ im Fahrerlager sein wird, und das ist wiederum gut für die Serie», sagte Dosoli gegenüber WorldSBK. «Wir haben ihn schon länger beobachtet, er ist der aktuelle Moto2-Weltmeister und die Art und Weise, wie er den Titel gewonnen hat, sagt viel über ihn aus. Mit Sicherheit hat er Talent.»

Der Sohn von 500er-Weltmeister Wayne Gardner wird beim Wechsel auf dieselben Schwierigkeiten treffen wie alle SBK-Rookies, in diesem Jahr zum Beispiel die Honda-Asse Iker Lecuona und Xavi Vierge.



«Er unterschätzt die Herausforderung nicht. Die Superbike-WM wird neu für ihn sein, einige Rennstrecken kennt er nicht, dazu andere Reifen … aber er ist entschlossen, gut abzuschneiden», versichert Dosoli. «Das Team und unsere Ingenieure werden ihr Bestes geben, um den Übergang so schnell wie möglich zu gestalten. Es wird für beide Parteien eine aufregende Zeit sein und wir freuen uns schon darauf, ihn das erste Mal auf unserem Bike zu sehen.»

Bevor Gardner die Yamaha R1 im Superbike-Trimm nicht getestet und sich an den etablierten Piloten gemessen hat, lassen sich keine realistischen Ziele setzen.



«Wir haben darüber besprochen, welche Ziele wir definieren können und ich war überrascht, wie hoch sein Ehrgeiz ist», berichtete Dosoli. «Sicher wird er in den ersten Rennen etwas zu kämpfen haben wird, zumal der Winter sehr kurz sein wird. Die Saison 2022 endet erst Mitte November auf Phillip Island, also wird es nicht so viele Möglichkeiten für Tests geben. Es wird eine Herausforderung sein, aber eine, die er annimmt und wir sind bereit, ihn bestmöglich zu unterstützen. In den ersten paar Runden wird er ein wenig zu kämpfen haben, aber im zweiten Teil der Saison erwarte ich, dass er in den Top-5 mitfahren kann.»