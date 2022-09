Offiziell: Garrett Gerloff unterschreibt BMW-Vertrag

Dass der Texaner Garrett Gerloff die Superbike-WM 2023 für das deutsche BMW-Team Bonovo action bestreiten wird, war ein schlecht gehütetes Geheimnis. Jetzt wurde der 27-Jährige offiziell bestätigt.

BMW Motorrad Motorsport bekommt im kommenden Jahr Zuwachs aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Texaner Garrett Gerloff wird ab 2023 als BMW-Werksfahrer in der Superbike-WM an den Start gehen und für das Team Bonovo action fahren.

Gerloff startete seine Karriere in den USA und trat dort in verschiedenen Meisterschaften an. 2016 und 2017 wurde er Champion in der MotoAmerica Supersport. In den beiden folgenden Jahren war er bei den Superbikes erfolgreich. Seit 2020 startet Gerloff für GRT Yamaha in der Superbike-Weltmeisterschaft und eroberte seither fünf Podestplätze. In der Gesamtwertung wurde er Elfter und Siebter, aktuell ist er ebenfalls Elfter.



Seinen Platz bei Yamaha übernimmt der von KTM und aus der MotoGP-WM kommenden Australier Remy Gardner.

«Howdy und willkommen in der BMW-Familie, Garrett Gerloff», sagte Motorsport-Direktor Marc Bongers. «Wir haben seine Entwicklung in der Superbike-WM in den vergangenen Jahren immer verfolgt. Dass er schnell und talentiert ist, hat er von Anfang an gezeigt. Nun ist er auch als Fahrer gereift. Wir freuen uns sehr, Garrett ab der kommenden Saison an Bord zu haben. Wir sind überzeugt, dass Garrett sehr gut in unseren Kader passt und eine weitere Verstärkung für unser Projekt ist. Er wird dazu beitragen, dass das Bonovo action Team in der kommenden Saison den nächsten Schritt in Richtung Spitze machen kann.»

Teameigentümer Jürgen Röder ergänzte: «Wir sind überglücklich, dass ein Fahrer wie Garrett Gerloff ins Bonovo action Team kommt! Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und sind zuversichtlich, dass wir mit ihm in eine hervorragende Saison 2023 hineingehen werden. Ich hoffe, dass wir alles bereitstellen können, was Garrett sich wünscht und vorstellt. Dann sind wir für die neue Saison bestens gerüstet.»

Gerloff übernimmt den Platz von Eugene Laverty (36), der ins Teammanagement wechselt. Teamkollege wird Loris Baz, der bei Bonovo action BMW bleiben wird.

Die Superbike-WM-Teams für 2023:



Honda: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Hafizh Syahrin (MAL), Schrötter?



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Kawasaki Puccetti: Tom Sykes (GB)



Orelac Kawasaki: Oliver König (CZ)



Pedercini Kawasaki: Gutierrez?



BMW Motorrad: Scott Redding (GB), Michael van der Mark (NL)



Bonovo action BMW: Loris Baz (F), Garrett Gerloff (USA)



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Dominique Aegerter (CH)



GMT94 Yamaha: Baldassarri? Debise?



Motoxracing Yamaha: Tamburini?



Gil Motor Sport Yamaha: Chris Ponsson (F)



Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Michael Rinaldi (I)



Barni Spark Ducati: Luca Bernardi (I)



Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Fett = offiziell bestätigt