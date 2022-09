Barcelona: Philipp Öttl kam nur eine halbe Runde weit

Der Deutsche Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati hatte im ersten Rennen der Superbike-WM in Barcelona gute Voraussetzungen für eine Top-Ten-Platzierung. Ein technischer Defekt verhinderte das.

«Die Kette ist gerissen», fasste Philipp Öttl sein kurzes Rennen beim Treffen mit SPEEDWEEK.com zusammen. Der 26-Jährige lag auf Platz 13, als nach einer halben Runde in Kurve 9 auf einmal kein Vortrieb mehr da war.

In der Superpole hatte sich Philipp für Startplatz 12 qualifiziert, seine Runde bezeichnete er als «gut, aber nicht optimal. Mein Ziel sind die ersten vier Startreihen, das hat gepasst. Das Motorrad hat sich gut angefühlt, die Strecke war in einer guten Verfassung.»



Öttl hat den Kettenriss bereits unter «Pech» abgehakt, «so etwas kann passieren. Alle im Team haben eine Ahnung, die arbeiten wirklich gut, aber sie reißt dann halt trotzdem. Glücklicherweise ist dem Motor nichts passiert. Mein Start war gut, das hätte ein gutes Rennen werden können – die Top-10 waren möglich. Ich greife am Sonntag wieder an. Die anderen haben jetzt halt ein Rennen Vorsprung. Dieses Rennen ist sehr speziell, was den Reifenverschleiß betrifft. Ich hätte mir zugetraut, das zu managen.»



Vor dem Kettenriss hatte Öttl in dieser Saison schon ein gebrochenes Schaltgestänge und ein abgerissenes Ventil. Er wertet das Pech in diesem Jahr als Glücksvorschuss fürs nächste.

Ergebnis Superbike-WM: Barcelona, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 8,665 sec 3. Garrett Gerloff Yamaha + 9,289 4. Michael Rinaldi Ducati + 10,783 5. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 13,568 6. Iker Lecuona Honda + 13,655 7. Alex Lowes Kawasaki + 14,013 8. Axel Bassani Ducati + 14,839 9. Andrea Locatelli Yamaha + 29,775 10. Eugene Laverty BMW + 30,094 11. Loris Baz BMW + 30,390 12. Xavi Vierge Honda + 31,755 13. Roberto Tamburini Yamaha + 33,055 14. Lucas Mahias Kawasaki + 35,962 15. Christophe Ponsson Yamaha + 37,498 16. Kohta Nozane Yamaha + 45,108 17. Oscar Gutierrez Kawasaki + 46,958 18. Leandro Mercado Honda + 55,315 19. Oliver König Kawasaki + 57,534 out Michael van der Mark BMW out Scott Redding BMW out Luca Bernardi Ducati out Philipp öttl Ducati