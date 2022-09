Barcelona, Lauf 1: Bautista furios, Drama für Toprak

Alvaro Bautista holte sich den ersten Sieg in Barcelona

Der erste Lauf der Superbike-WM 2022 in Barcelona endete mit einem souveränen Sieg für Ducati-Star Álvaro Bautista. Ein Drama erlebte Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und auch BMW.

Die größte Unbekannte für das erste Rennen der Superbike-WM 2022 in Barcelona war das Wetter, denn laut Wettervorhersage bestand zwischen 13 und 15 Uhr eine große Regenwahrscheinlichkeit. Als die Superbike-Piloten um 14 Uhr in die Aufwärmrunde gingen, schien jedoch die Sonne und dunkle Wolken waren nur in weiter Entfernung auszumachen.

Von der Pole-Position startete sensationell Honda-Ass Iker Lecuona, neben dem Spanier nahmen die Kawasaki-Piloten Alex Lowes und Jonathan Rea Aufstellung. Als Fünfter hatte sich WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) eine solide Ausgangsposition gesichert. Enttäuscht war dagegen Toprak Razgatlioglu (Yamaha) von Startplatz 8. Bester BMW-Pilot war Scott Redding auf Platz 13, noch hinter Superbike-Rookie Philipp Öttl (Ducati) auf der zwölften Position.

Bautista entschied das erste Rennen mit einem fantastischen Start früh für sich. In Führung liegend bog der Ducati-Pilot in die erste Kurve ein und setzte sich anschließend mit schnellen Rundenzeiten vom restlichen Feld ab. In der Anfangsphase konnte nur Razgatlioglu für wenige Runden mithalten, bis auch der Weltmeister den Spanier ziehen lassen musste.

Der Yamaha-Star bekam im letzten Renndrittel zunehmend Probleme mit seinen Reifen und wurde immer langsamer. In Runde 17 verlor Razgatlioglu den zweiten Platz auf dem Podium an Rea und musste wenig später auch noch Garrett Gerloff (Yamaha) und Michael Rinaldi (Ducati) ziehen lassen. Der 25-Jährige rettet knapp den fünften Platz vor Lecuona und Lowes ins Ziel.

Für BMW war der erste Lauf ein Desaster. Scott Redding stürzte in Runde 2, Michael van der Mark musste seine M1000RR mit einem Defekt abstellen. Bester BMW-Pilot im Ziel war mit 30 sec Rückstand Eugene Laverty.

Philipp Öttl hatte im ersten Rennen nach einem Sturz in der ersten Runde früh Feierabend. Der Ducati-Pilot blieb unverletzt.

So lief das Rennen:

Start: Bautista prescht in Führung, dann Razgatlioglu, Lowes, Rinaldi. Rea auf Platz 8. Öttl auf 14. Sturz Bernardi nach Kontakt mit van der Mark.

Runde 1: Bautista und Razgatlioglu setzen sich leicht von Lowes und Rinaldi ab. Lecuona auf Platz 5, Rea Siebter. Sturz Öttl.

Runde 2: Bautista mit der schnellsten Rennrunde in 1:42,167 min. Razgatlioglu und Lowes kämpfen um Platz 2. Bassani vor auf Platz 5, dahinter Rea. Baz mit der besten BMW auf Platz 10 – Redding gestürzt.

Runde 3: Bautista, Razgatlioglu und Lowes 0,7 sec vor Bassani, Lecuona und Rea.

Runde 4: Bautista in 1:41,826 min wieder schneller und 0,6 sec vor Razgatlioglu. Rea (6.) kommt nicht an Bassani (5.) vorbei.

Runde 5: Lowes (3.) kann nicht mehr mithalten und steht unter Druck von Lecuona.

Runde 6: Bautista und Razgatlioglu um 0,7 sec schneller als der Rest. Lecuona vorbei an Lowes auf Platz 3. Rea (6.) bereits 3,9 sec zurück.

Runde 7: Bautista zieht jetzt auch Razgatlioglu um 1,1 sec davon. Lecuona (3.) schon 3,8 sec zurück. Bassani und Rea kämpfen um Platz 5. Baz weiter auf Platz 10.

Runde 8: Keine Veränderungen in den Top-10.

Runde 9: Bautista 1,6 sec vor Razgatlioglu und 4,6 sec vor Lecuona. Rea bremst sich auf der letzten Rille an Bassani vorbei und ist Fünfter. Van der Mark fällt aus.

Runde 10: Bassani (6.) unter Druck von Locatelli und Gerloff. Baz verliert Platz 10 an Xavi Vierge (Honda).

Runde 11: Bautista weiter mit den schnellsten Zeiten. Rea fährt schneller als Razgatlioglu, liegt aber 6,2 sec zurück auf Platz 5.

Runde 12: Razgatlioglu (2.) verliert 3,6 sec auf Bautista. Lecuona (3.) hält Lowes (4.) in Schach. Rea (5.) kommt näher.

Runde 13: Bassani (7.) unter Druck von Rinaldi (8.). Baz weiter auf Platz 11.

Runde 14: Rea jetzt Vierter und nimmt Platz 3 von Lecuona ins Visier. Rinaldi vorbei an Bassani.

Runde 15: Bautista 7 sec vor Razgatlioglu, der immer langsamer wird und von Rea, Lecuona und Lowes noch eingeholt werden könnte.

Runde 16: Rea nur noch 0,3 sec hinter Razgatlioglu! Lowes, Lecuona und Gerloff kämpfen um Platz 4.

Runde 17: Rea schnupft Razgatlioglu auf und ist Zweiter!

Runde 18: Bautista 9,7 sec vor Rea. Auch Garrett Gerloff zieht an seinem Markenkollegen Razgatlioglu vorbei und liegt auf Platz 3.

Runde 19: Rinaldi überholt in einer Runde Lowes und Razgatlioglu und ist Vierter.

Letzte Runde: Bautista gewinnt mit 8,6 sec Vorsprung auf Rea und Gerloff. Dann Rinaldi, Razgatlioglu, Rinaldi und Lowes.

Ergebnis Superbike-WM: Barcelona, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 8,665 sec 3. Garrett Gerloff Yamaha + 9,289 4. Michael Rinaldi Ducati + 10,783 5. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 13,568 6. Iker Lecuona Honda + 13,655 7. Alex Lowes Kawasaki + 14,013 8. Axel Bassani Ducati + 14,839 9. Andrea Locatelli Yamaha + 29,775 10. Eugene Laverty BMW + 30,094 11. Loris Baz BMW + 30,390 12. Xavi Vierge Honda + 31,755 13. Roberto Tamburini Yamaha + 33,055 14. Lucas Mahias Kawasaki + 35,962 15. Christophe Ponsson Yamaha + 37,498 16. Kohta Nozane Yamaha + 45,108 17. Oscar Gutierrez Kawasaki + 46,958 18. Leandro Mercado Honda + 55,315 19. Oliver König Kawasaki + 57,534 out Michael van der Mark BMW out Scott Redding BMW out Luca Bernardi Ducati out Philipp öttl Ducati