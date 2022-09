Scott Redding erwartete Probleme: Es kam schlimmer

Die Plätze 13, 14, 16 und 19 im Qualifying der Superbike-WM in Barcelona dämpften die geringen Erwartungen von BMW zusätzlich. Die M1000RR kann auf der Strecke in Katalonien trotz zweier Testtage nicht überzeugen.

Nach dem Test am 20./21. August auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya waren die Fahrer und Verantwortlichen bei BMW guter Dinge, dass mit der M1000RR deutliche Fortschritte erzielt wurden.

Betrachten wir das große Ganze, stimmt das: Scott Redding fuhr nach Donington Park auch bei den folgenden Events in Most und Magny-Cours aufs Podium und zeigte teilweise herausragende Leistungen.



Doch in Katalonien lief es von Anfang an nicht. Die freien Trainings am Freitag beendete Redding als Bester des BMW-Quartetts als Zehnter. Im Qualifying sorgte erneut der Engländer für die beste Platzierung, doch Startplatz 13 war der erste Tiefschlag. Die Markenkollegen Loris Baz, Eugene Laverty und Michael van der Mark wurden nur 14., 16. und 19.



Im Rennen hatte Redding eine gute erste Runde und kreuzte als Zehnter den Zielstrich, im zweiten Umlauf crashte der WM-Neunte. «Das war ein harter Tag», stöhnte Scott. «Ich wusste, dass es hier schwieriger für uns sein wird. Aber ich habe nicht das Gefühl auf dem Bike, das ich normalerweise habe. Auch im Vergleich zum Test, der noch nicht so lang zurückliegt. Es mangelt mir an Frontgrip, ich rutsche viel, und das gibt mir am Kurveneingang nicht das Vertrauen. In der Superpole hatte ich keinen Grip vom Hinterreifen, und im Rennen war es dasselbe. Das Vorderrad ist ziemlich gerutscht und dann bin ich gestürzt. Es war ein kurzes Rennen. Aber ich habe im Moment einfach nicht das Feeling, um auf diesem Niveau zu pushen. Schauen wir, wie es am Sonntag ist. Wir werden die Abstimmung des Bikes ändern und versuchen, ein paar Dinge zu eliminieren.»



Teamkollege van der Mark musste wegen eines technischen Problems aufgeben, der Niederländer hatte bereits das komplette FP1 verpasst. Auf FP3 am Samstagmorgen verzichtete er wie der Großteil der Fahrer wegen der schwierigen Mischverhältnisse. Der ehemalige WM-Dritte hatte also nur FP2, um sein Motorrad abzustimmen.



«Wir hatten Schwierigkeiten in der Superpole und im Rennen ein technisches Problem», schilderte van der Mark. «Es gibt nicht viel mehr zu sagen.»



Für das beste BMW-Ergebnis sorgte Eugene Laverty aus dem deutschen Bonovo-Team als Zehnter. Der Nordire verlor aber über 30 sec auf Sieger Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati).