Alvaro Bautista: Nur Adrenalin verhinderte die Tränen

Zum vierten Mal in seiner Superbike-Karriere gewann Ducati-Star Alvaro Bautista alle drei Rennen bei einer Veranstaltung. Dass ihm das vor heimischem Publikum in Barcelona gelang, macht den Triumph sehr speziell.

Seine erste Saison in der Superbike-WM, das war 2019 mit Ducati, begann Alvaro Bautista mit Dreifach-Siegen auf Phillip Island, in Buriram und Aragon. In den dreieinhalb Jahren seit seinem SBK-Debüt holte er 48 Podestplätze, darunter 27 Siege. Doch der Spanier musste vom 7. April 2019 bis zum 25. September 2022 warten, dass ihm wieder ein Triple gelang.

Bautista fuhr auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in einer «eigenen Welt», wie Rekordchampion Jonathan Rea (Kawasaki) attestierte. Er gewann die drei Rennen mit 8,665 und 1,185 sowie 8,103 sec Vorsprung, in den beiden Hauptrennen ging er lange vor dem Zielstrich vom Gas und feierte ausgelassen.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Barcelona © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Rea und Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Van der Mark und Laverty © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Vierge und Lecuona © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Rea und Rinaldi © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Rinaldi und Bassani © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Gerloff und Mahias © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Rinaldi, Bautista, Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Titelverteidiger Toprak Razgatlioglu (Yamaha) wurde Fünfter, Vierter und Dritter, Bautistas zweiter WM-Widersacher Rea Zweiter, Zweiter und Vierter. Ihre Rückstände in der Gesamtwertung wuchsen in Katalonien auf 59 und 67 Punkte.

Bautista zeigte während des ganzen Wochenendes nur einmal Schwäche, das war in der Superpole, in welcher er lediglich Startplatz 5 herausfuhr. Wie sich herausstellte, war die Traktionskontrolle an seiner V4R zu restriktiv eingestellt.

Mit seinem Sieg im Superpole-Race korrigierte er dies, das zweite Hauptrennen durfte er von Pole-Position in Angriff nehmen. So oder so: Bautista bog in jedem Rennen als Führender in die erste Kurve ein und führte jede (!) Rennrunde während des gesamten Wochenendes.

«Drei Siege sind unglaublich», erzählte der WM-Leader mit glasigen Augen in kleiner Journalistenrunde. «Dem Papierformat nach war diese Strecke zu unserem Vorteil – wir haben das Maximum herausgeholt.»

Bautista war der Fahrer in Montmelo, der alle überstrahlte. Doch Aruba-Teamkollege Michael Rinaldi sorgte als Zweiter für den ersten Ducati-Doppelsieg in dieser Saison. Und Axel Bassani (Motocorsa) sowie Philipp Öttl (Go Eleven) rundeten das starke Ergebnis für den Hersteller aus Borgo Panigale als Fünfter und Siebter ab.

«Michael nahm meinen direkten Konkurrenten in der Meisterschaft Punkte weg», freute sich Bautista. «Wichtiger für ihn ist aber, dass er ein starkes Ergebnis holte. Er bekommt immer mehr Vertrauen, solche Resultate sind sehr wichtig für ihn und das Team. Er leistet gute Arbeit und wird in den kommenden Rennen um Siege kämpfen können.»

Die spanischen Fahrer bekamen viel Unterstützung, vor der großen Tribüne der Paddock-Show spielten sich ergreifende Jubelszenen ab. «Ein Sieg ist immer speziell», hielt der 37-jährige Bautista fest. «Aber wenn du zuhause gewinnen kannst, vor deiner Familie und den Fans, dann ist das sehr schön. Zum ersten Mal durften zum SBK-Event in Katalonien Zuschauer kommen, die vergangenen zwei Jahre war das nicht möglich. Das macht das noch spezieller. Das Adrenalin hat dafür gesorgt, dass ich nicht weinen musste. Schon in der Startaufstellung fühlte es sich besonders an, so viel Unterstützung hatte ich. Oder wenn ich durchs Fahrerlager lief – alles war sehr emotional.»