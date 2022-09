Barcelona, Superpole-Race: Bautista siegt, Öttl stark

Mit dem Sieg im Superpole-Race in Barcelona baute Álvaro Bautista seine Führung in der Superbike-WM 2022 weiter aus. Toprak Razgatlioglu verpasste das Podium. Philipp Öttl beeindruckte mit seinem besten SBK-Finish.

Das Sprintrennen über nur 10 Runden wurde 2019 eingeführt. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.

Pirelli führte in diesem Jahr den weichen SCQ-Reifen ein, der im Qualifying und dem Sprintrennen verwendet werden kann. In Barcelona wählten die Piloten mehrheitlich aber den weichsten verfügbaren Rennreifen, den SCX.

Bei Rennstart um 11:00 Uhr schien die Sonne bei nur leichter Bewölkung und die Tribünen waren gut gefüllt – ideale Voraussetzungen für einen spannenden Rennsonntag.

Wie im ersten Lauf startete Honda-Ass Iker Lecuona von der Pole-Position, neben dem Spanier nahmen die Kawasaki-Piloten Alex Lowes und Jonathan Rea Aufstellung. Als Fünfter hatte Lauf-1-Sieger Álvaro Bautista (Ducati) eine solide Ausgangsposition, unmittelbar hinter dem Spanier ging Toprak Razgatlioglu (Yamaha) von Startplatz 8 ins Rennen. Bester BMW-Pilot war Scott Redding auf Platz 13, noch hinter Superbike-Rookie Philipp Öttl (Ducati) auf der zwölften Position.

Bautista übernahm schon am Start die Führung, konnte sich aber nicht so dominant in Szene setzen wie im ersten Rennen. Bei Halbzeit lagen Lowes und Rea innerhalb einer Sekunde zum Ducati-Pilot, in Schlagdistanz kamen die beiden Briten aber nie. Am Ende fuhr der Spanier einen ungefährdeten Sieg ein. Rea schnappte sich kurz vor dem Ende seinen Teamkollegen und wurde Zweiter, Lowes Dritter.

Toprak Razgatlioglu hatte nach einem schlechten Start nie die Chance, in den Kampf um den Sieg einzugreifen. Der Yamaha-Star kam nur als Zehnter aus der ersten Runde und kreuzte als Vierter die Ziellinie.

Ein starkes Rennen fuhr Philipp Öttl. Der Ducati-Pilot, der am Samstag mit einer gerissenen Kette leer ausging, setzte sich kampfstark gegen Xavi Vierge (7./Honda) und Scott Redding (8./BMW) durch und holte mit Platz 6 sein bisher bestes SBK-Finish.

Die Podiumshoffnungen von Honda zerschlugen sich bereits in Runde 1, als Pole-Setter Iker Lecuona mit einem Sturz ausschied.

So lief das Rennen:

Start: Bautista gewinnt den Start, dann Rea, Locatelli und Lowes. Razgatlioglu auf Platz 10. Redding auf 11.

Runde 1: Bautista vor Lowes, Rea und Rinaldi. Razgatlioglu vor auf Platz 5, Öttl vorbei an Redding auf Platz 9. Sturz Lecuona. Auch Locatelli gestürzt, aber der Yamaha-Pilot fährt dem Feld hinterher.

Runde 2: Bautista 0,3 sec vor Lowes und 0,7 sec vor Rea. Rinaldi (4.) und Razgatlioglu (5.) bereits 2 sec zurück.

Runde 3: Neuer Rundenrekord durch Bautista in 1:41,135 min. Öttl überholt Gerloff und ist Achter.

Runde 4: Bautista, Lowes und Rea innerhalb 0,6 sec. Rinaldi und Razgatlioglu kämpfen um Platz 4. Öttl vorbei an Bassani auf Platz 7.

Runde 5: Bautista 0,5 sec vor Lowes und Rea. Auf der Bremse kassiert Razgatlioglu Platz 4 von Rinaldi ein. Öttl (7.) am Hinterrad von Xavi Vierge (Honda).

Runde 6: Die Top-3 innerhalb 1 sec. Razgatlioglu 3,6 sec zurück. Öttl unter Druck von Redding. Bassani verbremst sich und fällt auf Platz 19 zurück.

Runde 7: Bautista setzt sich langsam von den Kawasaki-Piloten ab. Öttl jetzt Sechster!

Runde 8: Bautista jetzt 1,3 sec vor Lowes und Rea. Öttl (6.) kann sich von Vierge und Redding absetzen. Sturz Michael van der Mark (BMW).

Runde 9: Die Top-3 unverändert, Razgatlioglu 4,7 sec zurück.

Letzte Runde: Bautista siegt, Rea holt Platz 2 und Lowes Dritter.

Ergebnis Superbike-WM: Barcelona, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 1,185 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 1,377 4. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,088 5. Michael Rinaldi Ducati + 9,016 6. Philipp Öttl Ducati + 10,506 7. Xavi Vierge Honda + 10,637 8. Scott Redding BMW + 10,947 9. Loris Baz BMW + 14,575 10. Garrett Gerloff Yamaha + 14,601 11. Lucas Mahias Kawasaki + 17,326 12. Luca Bernardi Ducati + 17,644 13. Kohta Nozane Yamaha + 19,942 14. Eugene Laverty BMW + 20,672 15. Roberto Tamburini Yamaha + 20,723 16. Axel Bassani Ducati + 20,886 17. Christophe Ponsson Yamaha + 23,918 18. Oscar Gutierrez Kawasaki + 25,744 19. Leandro Mercado Honda + 25,759 20. Oliver König Kawasaki + 37,666 21. Andrea Locatelli Yamaha + 45,370 out Michael van der Mark BMW out Iker Lecuona Honda