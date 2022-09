Loris Baz (BMW): Mit schleifender Bremse auf Platz 9

BMW erlebte in Barcelona eines der schwierigsten Wochenenden der Superbike-WM 2022. Für den Lichtblick am Sonntag sorgte Bonovo action-Pilot Loris Baz im zweiten Lauf, dabei war er kurz davor, das Rennen aufzugeben.

Bei BMW ahnte man schon vor dem achten Saisonmeeting, dass man in Barcelona nicht an die jüngsten Erfolge würde anknüpfen können, als Scott Redding vom Team BMW Motorrad Motorsport in Donington Park, Most und Magny-Cours in jeweils einem Rennen aufs Podest fuhr. Der Engländer sorgte auch in Barcelona als Achter im Superpole-Race für das nominell beste Ergebnis.

Sportlich höher einzuschätzen ist jedoch der neunte Platz im zweiten Lauf von Loris Baz, der für das deutsche Team Bonovo action startet. Der Franzose wurde auch im Sprintrennen Neunter, vier Sekunden hinter Redding.



«Das war ein hartes Wochenende für uns. Wir hatten einige kleinere Probleme und nicht genügend Zeit auf der Strecke», erklärte der 29-Jährige. «Ich hatte ein gutes Superpole-Race und einen tollen Kampf gegen Gerloff und Scott, der war wirklich gut. Wir haben dadurch auch unsere Startposition für das zweite Rennen verbessert.»

Im zweiten Lauf wäre für Baz möglicherweise eine bessere Position erreichbar gewesen, wenn es nicht ein Problem mit der Hinterradbremse gegeben hätte.



«Wir haben versucht, die Infos zu nutzen, die wir am Samstag gesammelt haben, um den Hinterreifen nicht zu stark zu strapazieren. Ich war nicht weit hinter der Honda und ich habe den Reifen geschont, damit ich ein paar gute letzte Runden fahren kann», schilderte der Bonovo-Pilot. «Leider hatte ich mit fünf noch zu fahrenden Runden ein Problem mit meiner Hinterradbremse, die für mehr als zwei Runden immer wieder blockiert hat. Ich war kurz davor, an die Box zu fahren, aber dann hat sie sich von selbst entsperrt und ich konnte das Tempo wieder aufnehmen. Ich bin etwas enttäuscht, denn ich landete nur eine Zehntelsekunde hinter zwei anderen Fahrern.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Barcelona © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Rea und Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Van der Mark und Laverty © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Vierge und Lecuona © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Rea und Rinaldi © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Rinaldi und Bassani © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Gerloff und Mahias © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Rinaldi, Bautista, Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Für Teameigner Jürgen Röder ist das Glas halb voll, statt halb leer.



«Wir sind mit dem gesamten Wochenende hier sehr zufrieden. Wir wussten zuvor, dass Barcelona keine gute Strecke für die BMW ist, aber mein Wunsch, dass unsere Jungs einen Schritt nach vorn machen, hat sich erfüllt», sagte der Unternehmer. «Wenn wir auf dieser Strecke für unsere Verhältnisse so gut performen können, dann bin ich auch guter Dinge für die kommenden Rennen. Wir haben erneut einen kleinen Schritt nach vorn gemacht und das war klasse. Bei Loris hat die Hinterradbremse blockiert, gleichzeitig hat er aber ein hervorragendes Reifenmanagement betrieben und hat in den letzten Runden massiv auf Iker Lecuona aufgeholt und war im Ziel nur knapp dahinter. Wir sind sehr zufrieden und waren gestern wie heute beste BMW.»