Iker Lecuona (Honda): «Sturz passierte überraschend»

Iker Lecuona versuchte erst gar nicht, seine Verbitterung nach dem Superbike-Meeting in Barcelona zu verhehlen. Nach der bejubelten Pole-Position waren alle drei Rennen für den Honda-Piloten eine herbe Enttäuschung.

Es gab berechtigte Hoffnungen, dass Honda beim achten Saisonmeeting der Superbike-WM 2022 auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya gut abschneiden würde können. Denn vor einem Jahr brauste Álvaro Bautista bei seinem Heimrennen im Superpole-Race als Dritter aufs Podium und kämpfte als Vierter auch im zweiten Lauf an der Spitze. Die diesjährigen Piloten haben wiederum starke Tests in Barcelona absolviert und die CBR1000RR-R ist seit dem letzten Jahr stark verbessert.

Und als Iker Lecuona am Samstag die erste Pole-Position seit Michael van der Mark vor sechs Jahren in Buriram 2016 erzielte, schien sich die Hoffnung zu bestätigen. Doch im ersten Rennen reichte es für den früheren MotoGP-Piloten nur zu Platz 6, am Sonntag stürzte er im Superpole-Race und kam im zweiten Lauf als Achter ins Ziel – dabei war die Enttäuschung bei Lecuona bereits am Samstag riesig!



«Barcelona war ein hartes Wochenende für uns, mit nur wenigen Lichtblicken, in denen wir unser Potenzial und unseren Speed zeigen konnten», stöhnte der 22-Jährige. «Im Warm-up fühlte ich mich noch gut genug und konnte eine starke Pace fahren. Aber als ich im Superpole-Race in der ersten Runde Locatelli in Kurve 10 überholen wollte, verlor ich die Front und stürzte. Das kam, ehrlich gesagt, überraschend, und natürlich möchte ich mich bei Andrea entschuldigen, weil er ins Kiesbett fuhr und es meine Schuld war.»

Wie am Samstag bekam Lecuona auch im zweiten Hauptrennen die Reifen nicht über die Distanz.



«Wir hatten etwas am Motorrad geändert, aber ich habe schon beim ersten Bremspunkt in Kurve eins gemerkt, dass wir zu kämpfen haben werden. Ich habe mein Bestes gegeben, ein paar Überholmanöver gemacht und dann versucht, an Xavi dranzubleiben, um die Reifen zu schonen. Es war nicht einfach, weil ich mich beim Bremsen nicht ganz wohlfühlte und gegen Ende einen großen Drop der Reifen hinnehmen musste. Ich habe alles getan, um das Rennen so gut wie möglich zu beenden. Wir werden uns in der Vorbereitung auf die nächsten Rennen auf diesen Bereich konzentrieren.»