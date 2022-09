Barni Spark Ducati: Luca Bernardis (21) Zeit läuft ab

Ein zehnter Platz als bestes Ergebnis in seiner ersten Saison in der Superbike-WM ist nicht, was Barni Spark Ducati von Luca Bernardi erwartet hat. Xavi Fores würde gerne ins italienische Team zurückkehren.

Elfmal schaffte es Luca Bernardi in den bislang 24 Rennen dieser Saison in die Punkte, seine beste Platzierung holte er als Zehnter im zweiten Hauptrennen in Most. Ganz klar: Das Team Barni Spark Ducati hat sich mehr von ihm erwartet.

Vieles deutet darauf hin, dass Bernardi seinen Platz nach dieser Saison verliert, der slowenische Teampartner Spark und die Sponsoren sind mit den Ergebnissen unzufrieden. Teamchef Marco Barnabo hat eine Option auf Bernardi für eine zweite Saison, doch aus Italien ist zu hören, dass er diese nicht ziehen wird.

Dafür verdichten sich die Hinweise, dass Barni Ducati 2023 wieder mit Xavi Fores arbeiten könnte. Von 2016 bis 2018 eroberte der Spanier für das Team sechs Podestplätze, wurde 2017 und 2018 WM-Siebter und war jeweils bester Privatfahrer.

Trotzdem musste Fores seinen Platz nach der Saison 2018 für den zehn Jahre jüngeren und von Sponsor Aruba unterstützten Michael Rinaldi räumen und wechselte daraufhin zu Honda und in die Britische Meisterschaft.

2020 erlebte der Deutsche Meister von 2014 sein WM-Comeback bei Puccetti Kawasaki, bekam dort aber kaum Unterstützung und hatte die ganze Saison einen gewaltigen Topspeed-Nachteil mit seiner ZX-10RR. Im Vorjahr startete Fores erneut, aber ohne nennenswerte Erfolge, in der BSB, dieses Mal für BMW.

In Estoril fuhr der Mann aus Valencia, dieses Jahr hauptberuflich für ERC Ducati in der Langstrecken-WM und dem MotoE-Weltcup unterwegs, im Mai als Ersatz für den verletzten Philipp Öttl im Team Go Eleven Ducati. Mit den Rängen 11, 9 und 10 zeigte Fores, dass er noch sehr schnell ist.

Der Kontakt zu Barnabo ist nie abgerissen. «Ich rede viel mit Barni, uns verbindet eine schöne Freundschaft», erzählte der 37-Jährige SPEEDWEEK.com. «Ich sage ihm immer, dass ich mich nach wie vor stark fühle, ich bin nicht alt. In den Rennen in Estoril hat man gesehen, dass ich vor allem im zweiten Rennabschnitt stark war. Wenn ich ein gutes Motorrad hätte und ordentlich mit dem Team arbeiten könnte, dann könnte ich sehr stark sein. Wenn du in der Superbike-WM keine Werksmaschine hast, dann ist es nicht so einfach, vorne mitzumischen. Es gibt nur wenige gute Privatteams wie Barni, Go Eleven, Bonovo BMW oder GRT Yamaha.»

Hat Fores eine realistische Chance, 2023 zu Barni zurückzukehren? «Ja, die gibt es», bestätigte Xavi. «Aber zuerst müssen sie die vertraglichen Dinge lösen. Wir haben zwischen Magny-Cours und Barcelona ein paar Mal geredet, noch ist nichts bestätigt. Es wäre großartig, wenn das gelingt. Aber bislang sind es nur freundschaftliche Gespräche.»

Bernardi, muss sich um seine Zukunft wenig Sorgen machen, mehrere starke Supersport-WM-Teams zeigen Interesse an ihm, unter ihnen CM Ducati und Dynavolt Triumph. Der 21-Jährige eroberte im Vorjahr fünf Podestplätze und kämpfte um WM-Rang 3, bis er sich in Magny-Cours mehrere Wirbel brach und deswegen die letzten fünf Events verpasste.

Die Superbike-WM-Teams für 2023:



Honda: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Hafizh Syahrin (MAL), ?



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Kawasaki Puccetti: Tom Sykes (GB)



Orelac Kawasaki: Oliver König (CZ)



Pedercini Kawasaki: Gutierrez?



BMW Motorrad: Scott Redding (GB), Michael van der Mark (NL)



Bonovo action BMW: Loris Baz (F), Garrett Gerloff (USA)



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Dominique Aegerter (CH)



GMT94 Yamaha: Lorenzo Baldassarri (I)



Motoxracing Yamaha: Tamburini?



Gil Motor Sport Yamaha: Chris Ponsson (F)



Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Michael Rinaldi (I)



Barni Spark Ducati: Fores?



Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Fett = offiziell bestätigt