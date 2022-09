Alex Lowes (Kawasaki) enttäuscht: «Sturz war bitter»

Bis zu seinem Sturz im zweiten Superbike-Lauf lief das Meeting in Barcelona für Alex Lowes ausgezeichnet. Der Engländer befindet sich in einer seiner besten Phase, seit er Teamkollege von Kawasaki-Star Jonathan Rea ist.

Neben einem Jonathan Rea würde es jedem Piloten schwerfallen, zu glänzen. Der Nordire ist sechsfacher Superbike-Weltmeister, 117-fache Rennsieger und hat fast jeden wichtigen Rekord in der 1988 gegründeten Superbike-WM aufgestellt. Seit 2020 ist Alex Lowes der zweite Mann im Kawasaki-Werksteam und hat sich vor allem als loyaler Teamkollege verdient gemacht.

So auch am vergangenen Wochenende in Barcelona, wo sich Lowes nach Magny-Cours ein zweites Meeting in Folge in starker Form präsentierte.

In Frankreich erreichte der 32-Jährige drei vierte Plätze und war im ersten Rennen bester Kawasaki-Pilot, nachdem Rea früh gestürzt war.

Als Zweiter der Superpole in Spanien war Lowes schneller als der Rekordweltmeister und nach Platz 7 im ersten Lauf leistete er im Superpole-Race verdächtig wenig Widerstand, als er in der letzten Runde Platz 2 auf dem Podium an seinen Teamkollegen abtrat.

«Ehrlich gesagt war ich vom ersten Rennen enttäuscht, denn ich fühlte mich großartig auf dem Motorrad. Ich hatte einen guten Start und war in der Spitzengruppe. Der Vorderreifen war okay, sodass ich in den letzten fünf Runden, nachdem Johnny mich überholt hatte, versuchte, dort zu bleiben. Ich sah, dass wir Toprak einholten und hoffte noch auf einen Podiumsplatz, als ich in den letzten fünf Runden große Probleme mit dem Grip am Hinterrad bekam», erklärte Lowes. «Es war schön, im Superpole-Race auf dem Podium zu stehen, vor allem auf der Heimstrecke des Teams.»

Das Wochenende in Barcelona wurde getrübt von einem Sturz im zweiten Lauf. Schon in der ersten Runde war in Kurve 10 Feierabend.

«Es war bitter, das Wochenende mit einem Sturz zu beenden», bedauerte der Kawasaki-Pilot. «Meine Reaktion am Start war gut, aber wir hatten nicht die beste Beschleunigung und ich wurde von ein paar Jungs überholt. Als mein Bike rutschte, bekam es mit vollem Tank wieder Grip und das belastete etwas zu viel die Front. Ich hatte mich für den harten Vorderreifen entschieden, der nicht genug Grip hatte. Das hat mich einfach überrumpelt. Ich glaube nicht, dass wir die Pace für das Podium hatten, aber es wäre interessant gewesen zu sehen, ob wir dieses Mal die Reifen über die Distanz gebracht hätten.»

Lowes machte in Barcelona in der Gesamtwertung dennoch eine Position gut und belegt mit 161 Punkten den WM-Rang 7. Mit nur zwölf Punkten Rückstand auf Andrea Locatelli (Yamaha) ist für den Kawasaki-Piloten der fünfte Platz in Reichweite.