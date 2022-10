Barni Ducati serviert Bernardi ab: Rückkehr von Fores

Xavi Fores kommt schneller als erwartet zu seinem Comeback in der Superbike-WM. Der 37-jährige Spanier wird die letzten drei Events des Jahres für das Team Barni Spark Ducati fahren.

Am 30. September titelte SPEEDWEEK.com: «Barni Spark Ducati: Luca Bernardis (21) Zeit läuft ab». Jetzt ging alles schneller als erwartet. Der Italiener wird am kommenden Wochenende in Portimao sein vorläufig letztes Rennen in der Superbike-WM fahren, statt Bernardi wird der Spanier Xavi Fores die drei Übersee-Events zum Saisonende in Argentinien, Indonesien und Australien bestreiten.

«Das war eine schwierige Entscheidung, aber ich glaube, wir haben für das Team und Luca die richtige Wahl getroffen», teilte Teameigentümer Marco Barnabo mit. «Ich habe ihm zu Saisonbeginn mein Vertrauen geschenkt, obwohl er 2021 die Rückenverletzung hatte, weil ich an seine Qualitäten glaubte. Doch nach acht Events muss ich leider sagen, dass seine Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen. Ich glaube, die beste Lösung ist, wenn er in der Supersport-WM weiter wächst. Wir arbeiten eng mit dem Team CM Ducati bei der Entwicklung der Panigale V2 zusammen, und sie brauchen einen Fahrer, der das Potenzial des Motorrads ausschöpfen kann.»

Das Barni-Team und Xavi Fores verbindet seit vielen Jahren eine Freundschaft, von 2016 bis 2018 eroberte der Spanier für sie sechs Podestplätze, wurde 2017 und 2018 WM-Siebter und war jeweils bester Privatfahrer.

Trotzdem musste Fores seinen Platz nach der Saison 2018 für den zehn Jahre jüngeren und von Sponsor Aruba unterstützten Michael Rinaldi räumen und wechselte daraufhin zu Honda und in die Britische Meisterschaft.

2020 erlebte der Deutsche Meister von 2014 sein WM-Comeback bei Puccetti Kawasaki, bekam dort aber kaum Unterstützung und hatte die ganze Saison einen gewaltigen Topspeed-Nachteil mit seiner ZX-10RR. Im Vorjahr startete Fores erneut, aber ohne nennenswerte Erfolge, in der BSB, dieses Mal für BMW.

In Estoril fuhr der Mann aus Valencia, dieses Jahr hauptberuflich für ERC Ducati in der Langstrecken-WM und dem MotoE-Weltcup unterwegs, im Mai als Ersatz für den verletzten Philipp Öttl im Team Go Eleven Ducati. Mit den Rängen 11, 9 und 10 zeigte Fores, dass er noch sehr schnell ist.



Fores ist auch der heißeste Kandidat bei Barni Spark Ducati für die Superbike-WM 2023.