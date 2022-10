Yamaha MotoXracing: Verhandlungen mit zwei Briten

Bradley Ray führt in der BSB

Der 25-jährige Bradley Ray ist auf dem besten Weg, zum ersten Mal Britischer Superbike-Champion zu werden. Anschließend will er den Umstieg in die Weltmeisterschaft wagen – mit Yamaha.

Seit 2017 fährt Bradley Ray in der Britischen Superbike-Meisterschaft, von 2012 bis 2014 machte er erste internationale Schritte im Red Bull Rookies Cup. Dieses Jahr hat er beste Chancen, erstmals Champion in Großbritannien zu werden: Vor den letzten drei Rennen Mitte Oktober in Brands Hatch liegt Ray beruhigende 66 Punkte vor dem Zweiten Glenn Irwin. Nach vier Jahren mit Suzuki und zwei mit BMW ist Ray erst 25 Jahre alt und zählt jetzt zu Yamahas großen Superbike-Talenten.

Seit Monaten versucht der letztjährige BSB-Champion Tarran Mackenzie in der Superbike-WM unterzukommen. Doch die Plätze im Pata-Werksteam sind mit Weltmeister Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli besetzt, und das Giansanti Racing Team hat sich für nächste Saison für Remy Gardner und Domi Aegerter entschieden.

Mackenzies Manager Michael Laverty verhandelte auch mit dem Kundenteam Yamaha MotoXracing, winkte aber ab, als er erfuhr, dass die Truppe aus Italien auch 2023 nur die Europarennen bestreiten und wie dieses Jahr auf Argentinien, Indonesien und Argentinien verzichten wird.

Dann trat auf einmal Bradley Ray auf den Plan, dem ebenso viel Talent nachgesagt wird wie Mackenzie. Der Lockenkopf ist dieses Wochenende mit seinem Manager Shane Byrne zu Besuch beim SBK-Event in Portimao, um den Vertrag mit dem MotoXracing-Team für nächstes Jahr festzuzurren. Denn Ray will sich unbedingt in der Weltmeisterschaft beweisen.

MotoXracing fährt die erste Saison Superbike-WM und schlägt sich mit Roberto Tamburini viel besser, als man erwarten durfte. Der Italiener ist vor Portimao WM-15. und hat mehr als doppelt so viele Punkte gesammelt wie Kohta Nozane, der auf einer Werks-R1 sitzt.



MotoXracing war im SBK-Paddock bereits in den Klassen Superstock 1000, Supersport und Supersport 300 vertreten. Für den Einstieg in die höchste Kategorie wurde Material von Tuner Ten Kate Racing gekauft.

Die Superbike-WM-Teams für 2023:



Honda: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Hafizh Syahrin (MAL), ?



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Kawasaki Puccetti: Tom Sykes (GB)



Orelac Kawasaki: Oliver König (CZ)



Pedercini Kawasaki: Gutierrez?



BMW Motorrad: Scott Redding (GB), Michael van der Mark (NL)



Bonovo action BMW: Loris Baz (F), Garrett Gerloff (USA)



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Dominique Aegerter (CH)



GMT94 Yamaha: Lorenzo Baldassarri (I)



Yamaha MotoXracing: Bradley Ray (GB)



Gil Motor Sport Yamaha: Chris Ponsson (F)



Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Michael Rinaldi (I)



Barni Spark Ducati: Xavi Fores (E)



Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Fett = offiziell bestätigt