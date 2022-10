Iker Lecuona (6./Honda): «Wir haben etwas gefunden!»

Kein anderer Pilot der Superbike-WM 2022 steigerte sich im zweiten Training in Portimão so sehr wie Iker Lecuona. Der Honda-Pilot könnte beim neunten Saisonmeeting für eine Überraschung sorgen.

Nach dem Meeting in Barcelona war Iker Lecuona, milde ausgedrückt, schlecht gelaunt. Dabei waren seine Ergebnisse in den Hauptrennen mit den Plätzen 6 und 8 nicht so schlecht. Doch er lag zeitweise auf einer Podiumsplatzierung, wurde dann aber mit nachlassenden Reifen in den letzten Runden durchgereicht.

Damit es ihm in Portimão nicht erneut so ergeht, arbeitete sich der kampfstarke Spanier bei einem zweitägigen Test im MotorLand Aragón Ende September durch das Set-up seiner CBR1000RR-R. Zumindest am ersten Trainingstag sah man einen gut gelaunten Lecuona: In 1:41,453 min reihte sich der 22-Jährige mit 0,7 sec Rückstand auf Platz 6 ein.

«Es war ein positiver Freitag für uns. Ich fühle mich stark und sicher auf meinem Motorrad», sagte der Honda-Pilot. «Gleichzeitig konnte ich feststellen, als ich einige Runden mit Álvaro und eine letzte Runde mit Johnny am Ende des FP1 fuhr, dass noch etwas fehlt. Im Großen und Ganzen haben wir eine konstante Pace, und das ist gut. Wir haben uns auf die Lebensdauer der Reifen konzentriert, weil wir normalerweise am Ende des Rennens Probleme haben. Wir haben also versucht, diesen Bereich zu verbessern, und ja, wir haben etwas gefunden, nichts Großes, aber definitiv etwas, das es uns ermöglicht, konstanter zu sein.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Portimão, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Das Bike von Michael van der Mark © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Jake Gagne © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Xavier Vierge Zurück Weiter

Erstaunlich: Lecuona steigerte sich am wärmeren Nachmittag im Vergleich zum FP1 um deutliche 0,646 sec – mehr als jeder andere Pilot in den Top-15! Für die Hauptrennen, die zu einer ähnlichen Zeit gefahren werden, sind das gute Vorzeichen.

«Wenn ich mir das Gesamtbild anschaue, fühle ich mich sowohl gut als auch ein wenig frustriert, denn im Vergleich zu den Top-3 verliere ich immer noch überall ein wenig. Das bedeutet, dass wir uns weiter anstrengen müssen. Wenn ich sehe, was wir beim letzten Test und auch am Freitag in Bezug auf die Abstimmung erreicht haben, bin ich zufrieden. Unser Ziel für das Qualifying ist ein Platz in den ersten beiden Reihen und für das Rennen wollen wir versuchen, während des gesamten Rennens und besonders in der Schlussphase konstant zu sein.»

Kombiniertes Ergebnis Superbike-WM: Portimão, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:40,720 min 2. Michael Rinaldi Ducati 1:40,965 + 0,245 sec 3. Garrett Gerloff Yamaha 1:41,082 + 0,362 4. Jonathan Rea Kawasaki 1:41,196 + 0,476 5. Alvaro Bautista Ducati 1:41,223 + 0,503 6. Iker Lecuona Honda 1:41,453 + 0,733 7. Alex Lowes Kawasaki 1:41,639 + 0,919 8. Andrea Locatelli Yamaha 1:41,760 + 1,040 9. Axel Bassani Ducati 1:41,765 + 1,045 10. Philipp Öttl Ducati 1:41,836 + 1,116 11. Scott Redding BMW 1:41,847 + 1,127 12. Xavi Vierge Honda 1:41,858 + 1,138 13. Loris Baz BMW 1:41,923 + 1,203 14. Michael vd Mark BMW 1:42,066 + 1,346 15. Eugene Laverty BMW 1:42,072 + 1,352 16. Roberto Tamburini Yamaha 1:42,297 + 1,577 17. Lucas Mahias Kawasaki 1:42,313 + 1,593 18. Leon Haslam Kawasaki 1:42,750 + 2,030 19. Jake Gagne Yamaha 1:42,760 + 2,040 20. Christophe Ponsson Yamaha 1:42,944 + 2,224 21. Hafizh Syahrin Honda 1:43,161 + 2,441 22. Kohta Nozane Yamaha 1:43,329 + 2,609 23. Marvin Fritz Yamaha 1:43,415 + 2,695 24. Leandro Mercado Honda 1:43,416 + 2,696 25. Luca Bernardi Ducati 1:43,807 + 3,087 26. Oliver König Kawasaki 1:45,625 + 4,905