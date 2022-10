Toprak Razgatlioglu: «Bin 21 Meter weit gesprungen»

Zwar fuhr Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu am Freitag Bestzeit im Autodromo do Algarve nahe Portimao, für Staunen sorgte der Yamaha-Star aber anderweitig.

Immer wieder erfreut Toprak Razgatlioglu die Fans mit Kunststücken, wie mit seinen Wheelies auf einem Roller bei der Paddock-Show in Donington Park. Auch die Medienvertreter unterhält er regelmäßig. In Most machte er Handstände auf einem Klappstuhl und balancierte auf ihm – bis dieser zusammenbrach. Im räumlich großzügigen Media-Center des Autodromo Internacional do Algarve zeigte er nach seiner Bestzeit am Freitag einen Handstandüberschlag, der mit mehr Anlauf in einen Flick Flack übergegangen wäre.

WM-Leader Alvaro Bautista schmunzelte: «Ich bin zu alt für solchen Kram, außerdem ist mir das Verletzungsrisiko zu groß. Toprak soll nur so weitermachen, das ist gefährlicher als Motorrad fahren…»

Auch auf der Rennstrecke sorgte der Weltmeister für Staunen. Nach seinen Erfahrungen bei den British Superbikes in Cadwell Park konnte er es sich nicht verkneifen, die Kuppe in Portimao als Sprunghügel zu nutzen. «Wir haben die Daten überprüft, ich bin 21 Meter weit gesprungen», grinste Toprak. «Die Rundenzeit war mir in dem Moment egal, ich habe nur geschaut, wie weit es geht. Es sah nicht aus wie 21 Meter, aber das stimmt. Ich wählte in der Kurve davor eine weite Linie und nahm Anlauf, damit ich schneller bin. Normal versuchst du dort alles, um nicht abzuheben – das war zum Spaß. Manchmal ist es besser, wenn man keine Flügel hat. Dafür habe ich in Cadwell Park geübt.»

Hast du Yamaha um Erlaubnis gefragt für deine Flugeinlage? «Nein», lachte der Türke, «nur der Dorna habe ich es am Donnerstag erzählt.»

Ganz nebenbei fuhr Razgatlioglu am Freitag auch noch Bestzeit und blieb in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 um 0,245 sec vor dem Zweiten Michael Rinaldi (Aruba.it Ducati). Der 25-Jährige hat auch eine hervorragende Pace, nur Jonathan Rea (Kawasaki) und WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) fahren auf seinem Niveau.



«Ich habe den Tag stark begonnen, ich mag diese Strecke», hielt der Mann mit der Startnummer 1 fest. «Wir haben gut für die Rennen gearbeitet, ich bin zufrieden. Es kann losgehen.»

Kombiniertes Ergebnis Superbike-WM: Portimão, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:40,720 min 2. Michael Rinaldi Ducati 1:40,965 + 0,245 sec 3. Garrett Gerloff Yamaha 1:41,082 + 0,362 4. Jonathan Rea Kawasaki 1:41,196 + 0,476 5. Alvaro Bautista Ducati 1:41,223 + 0,503 6. Iker Lecuona Honda 1:41,453 + 0,733 7. Alex Lowes Kawasaki 1:41,639 + 0,919 8. Andrea Locatelli Yamaha 1:41,760 + 1,040 9. Axel Bassani Ducati 1:41,765 + 1,045 10. Philipp Öttl Ducati 1:41,836 + 1,116 11. Scott Redding BMW 1:41,847 + 1,127 12. Xavi Vierge Honda 1:41,858 + 1,138 13. Loris Baz BMW 1:41,923 + 1,203 14. Michael vd Mark BMW 1:42,066 + 1,346 15. Eugene Laverty BMW 1:42,072 + 1,352 16. Roberto Tamburini Yamaha 1:42,297 + 1,577 17. Lucas Mahias Kawasaki 1:42,313 + 1,593 18. Leon Haslam Kawasaki 1:42,750 + 2,030 19. Jake Gagne Yamaha 1:42,760 + 2,040 20. Christophe Ponsson Yamaha 1:42,944 + 2,224 21. Hafizh Syahrin Honda 1:43,161 + 2,441 22. Kohta Nozane Yamaha 1:43,329 + 2,609 23. Marvin Fritz Yamaha 1:43,415 + 2,695 24. Leandro Mercado Honda 1:43,416 + 2,696 25. Luca Bernardi Ducati 1:43,807 + 3,087 26. Oliver König Kawasaki 1:45,625 + 4,905