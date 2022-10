Zweifacher MotoAmerica-Champ fordert SBK-Stars heraus

Als zweifacher Champion der MotoAmerica kehrt Jake Gagne in die Superbike-WM zurück. Außerdem in Portimão dabei sind Leon Haslam (Kawasaki) und Marvin Fritz (Yamaha).

International bekannt wurde Jake Gagne, als er überraschend die Red Bull Honda des im Mai 2017 tödlich verunglückten Nicky Hayden übernahm. Doch die Fußstapfen des MotoGP-Weltmeisters von 2006 konnte Gagne nicht ausfüllen, zudem war die CBR1000RR nicht konkurrenzfähig und die meisten Rennstrecken kannte er nicht. Als WM-17. kehrte Gagne nach der Saison 2018 in die MotoAmerica zurück und fährt dort seit 2020 für das Yamaha-Team Attack Performance.

Seitdem fährt Gagne auf der Siegerstraße: Gesamtzweiter 2020, dominierender Champion 2021 und in diesem Jahr kämpfte der 28-Jährige Danilo Petrucci (Ducati) nieder und holte den zweiten Titel.

Yamaha verkündete Anfang August den Gaststart des US-Amerikaners beim Meeting in Portimão am kommenden Wochenende. Durch seine Vergangenheit in der Superbike-WM, aber auch im Rookies-Cup (2009/2010) kennt Gagne viele europäische Rennstrecken und ist mit dem Leben auf dem alten Kontinent vertraut. Auch an das Gefühl mit den Pirelli-Reifen wird er sich schnell wieder erinnern.

«Ich freue mich sehr auf die Gelegenheit, in der World Superbike starten zu können», sagte Gagne. «Portimão ist eine wirklich coole Strecke. Es ist toll, dorthin zurückzukehren, und ich freue mich auf die Herausforderung. Ich könnte mir kein besseres Team und kein besseres Motorrad wünschen, also werden wir dort unser Bestes geben und den Prozess genießen!»

Den Gaststart möglich macht Richard Stanboli, Eigentümer und Teammanager von Attack Performance, dessen Team bereits mehrfach Wildcards in der Superbike-WM und auch MotoGP absolvierte. Der Yamaha-Pilot tritt mit seinem Team und mit dem Motorrad aus der MotoAmerica in Portugal an. Yamaha Europe sicherte Unterstützung zu..

Ein Wiedersehen gibt es in Portimão auch mit Leon Haslam, der im Pedercini-Team eine Kawasaki ZX-10RR pilotieren wird. Aus deutschsprachiger Sicht ist die Teilnahme von Marvin Fritz interessant. Der 29-Jährige wird in Portimão seine Endurance-R1 von YART an den Start bringen.