Sieger Álvaro Bautista wusste: «Nicht gut für mich»

Mit dem Sieg im zweiten Superbike-Lauf in Portimão setzte Ducati-Star Álvaro Bautista ein Ausrufezeichen, denn auf der Berg-und-Tal-Bahn wurden Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki) stärker eingeschätz

Nach zwei Siegen von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) setzte Álvaro Bautista in Portimão im zweiten Lauf am Sonntagnachmittag den Schlusspunkt unter das letzte Rennen der Superbike-WM 2022 auf europäischen Boden. Der Spanier drehte ab Runde 9 an dritter Stelle liegend auf, entledigte sich schnell Jonathan Rea (Kawasaki) und lieferte sich anschließend ein unterhaltsames Duell mit Toprak Razgatlioglu (Yamaha) um den Sieg.

Am Ende musste auch der Weltmeister einsehen, dass der Spanier in diesem Rennen nicht zu schlagen war. Nach zweiten Plätzen im ersten Lauf und im Superpole-Race fuhr Bautista mit 2,3 sec Vorsprung den Sieg ein.

«Nach dem Superpole-Race schätzte ich Toprak für den zweiten Lauf stärker ein. Also startete ich in das Rennen und wartete ab, wie es sich entwickelt», erzählte Bautista einer kleinen Journalistenrunde. «Als Johnny führte und Toprak Zweiter war, fuhr Toprak ganz entspannt und die Rundenzeiten waren nicht sonderlich schnell. Er wollte wahrscheinlich die Reifen schonen – aber das war nicht gut für mich. Also übernahm ich die Führung und zog das Tempo an. Der Plan war, dass wenn sie mir folgen, müssen sie ihre Reifen strapazieren und ich bekomme am Ende die Chance, um den Sieg zu kämpfen. Das hat funktioniert und ich bin zufrieden.»

In Portimão wurden die Stärken der Ducati im Vergleich zur Kawasaki und Yamaha einmal mehr deutlich. Während Bautista die Power seiner V4R besser nutzt als jeder andere Ducati-Pilot, ist Yamaha-Star Razgatlioglu auf der Bremse die Referenz. Die Kawasaki von Rea ist wiederum in schnellen Kurven sehr stark.

«Beide können mehr Kurvenspeed fahren als ich, besonders in den Bergab-Kurven fiel mir das auf. Ich denke, Toprak und Johnny können die Reifen besser belasten, bei mir wiederum drohte das Bike wegzurutschen», erklärte der 37-Jährige. «Deshalb muss ich engere Linien fahren und danach voll ans Gas gehen. Wir haben nun mal grundverschiedene Motorräder und Fahrstile.»

Bautista reist mit beruhigenden 56 Punkten Vorsprung auf Razgatlioglu und sogar mit 82 Punkten auf Rea zum ersten Überseerennen nach Argentinien. Dort, aber auch in Indonesien und Australien, gilt die Ducati als das beste Paket.