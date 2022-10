Alvaro Bautista (2.): «Wollte Kollisionen vermeiden»

Riesendiskussionen nach dem Qualifying und ein mieser Start von Position 4: Superbike-WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) brauchte gute Nerven, bevor es im ersten Rennen in Portimao richtig losging.

Nach der Superpole gab es ein heilloses Durcheinander, das Ergebnis wurde mehrfach korrigiert. Der Grund war, dass neun Fahrer (!) ihre schnellste Runde unter gelber Flagge gefahren hatten und ihnen diese Zeit anschließend gestrichen wurde.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Portimão, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Alex Lowes & Jonathan Rea © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Hafizh Syahrin © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu & Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Hafizh Syahrin © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Leon Haslam © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Superpole - Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea & Alex Lowes © Gold & Goose 1. Rennen - Álvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu & Jonathan Rea Zurück Weiter

«Das Problem war, dass wir keine gelben Flaggen gesehen haben», erklärte Bautista, für den es um Startplatz 4 ging. «Den Fahrern hinter mir ging es gleich, auch sie haben nichts gesehen. Also gingen wir zu Neunt zur Rennleitung. Die gelben Flaggen sind an besagter Stelle so weit weg, beinahe in Lagos. Für uns war es unmöglich, die Flaggen zu sehen. Die Flaggen wurden gezeigt, aber niemand konnte sie sehen. Die Rennleitung hat das akzeptiert und die unter gelb gefahrenen Zeiten wurden anerkannt.»

Bautista qualifizierte sich als Vierter für die zweite Startreihe, aus der ersten Runde kam er als Fünfter hinter Jonathan Rea, Alex Lowes, Toprak Razgatlioglu und Axel Bassani.

Und stellte nach dem schweren Unfall in der Supersport-300-WM, Victor Steeman kämpft am Samstagabend weiterhin um sein Leben, eine grundlegende Frage: «Wenn die Rennleitung entscheidet, dass wir starten, weshalb wurde dann die Renndistanz verkürzt? Dafür gab es keinen Grund. Aber so war die Entscheidung und ich habe sie zu akzeptieren. Über die volle Distanz hätte ich besser ausgesehen, dafür hatten wir gearbeitet.»

Im Ziel lag Bautista als Zweiter 0,657 sec hinter Sieger Razgatlioglu, der damit seinen Rückstand in der Weltmeisterschaft gegenüber dem Spanier auf 54 Punkte verkürzte.

«In Kurve 1 leistete ich mir einmal einen Fehler und musste eine weite Linie wählen, das war der Schlüsselmoment», schilderte der Ducati-Star. «Ich bremste zu spät. Toprak war meine Referenz – doch für mich war das zu spät. Hinzu kam, dass mein Start sehr schlecht war. In der ersten Runde fuhr ich sehr vorsichtig, weil sich hier ein Gegner in den Kurven sehr leicht innen neben dir platzieren kann. Statt zu fahren, konzentrierte ich mich darauf, dass mir keiner innen reinsticht. Ich wollte Kollisionen unter allen Umständen vermeiden.»

Ergebnis Superbike-WM: Portimão, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,657 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 3,032 4. Axel Bassani Ducati + 4,471 5. Alex Lowes Kawasaki + 4,562 6. Andrea Locatelli Yamaha + 8,805 7. Michael Rinaldi Ducati + 12,614 8. Xavi Vierge Honda + 17,290 9. Loris Baz BMW + 17,450 10. Garrett Gerloff Yamaha + 17,719 11. Iker Lecuona Honda + 21,391 12. Philipp Öttl Ducati + 21,628 13. Lucas Mahias Kawasaki + 22,972 14. Michael vd Mark BMW + 25,808 15. Eugene Laverty BMW + 29,879 16. Roberto Tamburini Yamaha + 30,268 17. Luca Bernardi Ducati + 30,919 18. Scott Redding BMW + 33,785 19. Jake Gagne Yamaha + 34,173 20. Kohta Nozane Yamaha + 38,133 21. Marvin Fritz Yamaha + 39,000 22. Christophe Ponsson Yamaha + 41,101 23. Leandro Mercado Honda + 47,660 24. Oliver König Kawasaki > 1 min out Leon Haslam Kawasaki out Hafizh Syahrin Honda