Portimão, Lauf 2: Beeindruckender Bautista-Sieg 09.10.2022 - 15:48 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Alvaro Bautista gewann den zweiten Lauf

Der zweite Lauf der Superbike-WM 2022 in Portimão war hart umkämpft, am Ende fuhr WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) einen stark herausgefahrenen Sieg ein. Philipp Öttl (Ducati) als Elfter in den Punkten.