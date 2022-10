Portimão, Superpole-Race: Toprak schlägt Ducati-Power

Das Superpole-Race beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Portimão gewann Toprak Razgatlioglu. Der Yamaha-Star brachte Álvaro Bautista (Ducati) mit seiner sagenhaften Performance auf der Bremse zur Verzweiflung.

Das Sprintrennen über nur 10 Runden wurde 2019 eingeführt. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.

Aus der ersten Reihe starteten wie am Samstag Jonathan Rea (Kawasaki), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Alex Lowes (Kawasaki). Als Vierter ging Álvaro Bautista (Ducati) ins Rennen. Bester BMW-Pilot in der Startaufstellung war Scott Redding auf der achten Position, die beste Honda von Iker Lecuona folgt zwei Positionen dahinter. Philipp Öttl (Ducati) lauerte auf Platz 12, Gaststarter Marvin Fritz (YART) auf Platz 23.

Schlechtes Wetter ist am Rennsonntag nicht zu befürchten. Die Sonne schien von einem blauen Himmel, die Temperaturen bei Rennstart um 11 Uhr Ortszeit waren mit 26 Grad angenehm warm.

In den ersten Runden lieferten sich insbesondere Razgatlioglu und Bautista einen Schlagabtausch um die Führung. Der Türke spielte seine Stärke auf der Bremse aus, um den schnellen Ducati-Piloten nach der langen Geraden rundenlang hinter sich zu halten. Rea hielt den Anschluss, konnte oder wollte aber nicht in den Kampf an der Spitze eingreifen.

So ging das bis zur letzten Runde. Auf der Ziellinie hatte der Yamaha-Star nur 0,123 sec Vorsprung auf Bautista und 1,4 sec auf Rea.

Ein erstaunliches Ergebnis fuhr Michael van der Mark als Achter ein. Der Niederländer, der zwei schwere Verletzungen in diesem Jahr erleiden musste, wurde damit bester BMW-Pilot!

Honda leidet in Portimão auch im Sprintrennen. Auf Platz 10 brachte Xavi Vierge die beste CBR1000RR-R ins Ziel.

Philipp Öttl hing lange auf Platz 13 fest, in der zweiten Rennhälfte machte der Ducati-Pilot zwei Plätze gut. Als Elfter verpasste der Bayer aber die Punkteränge. Marvin Fritz (YART) kam als 17. in die Wertung.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Rea und Bautista in die erste Kurve, dann Lowes, Locatelli, Rinaldi und Redding. Öttl auf 13.

Runde 1: Bautista braust auf der Geraden an Rea und Razgatlioglu vorbei in Führung! Öttl weiter auf 13, Fritz 20.

Runde 2: Razgatlioglu holt sich die Führung zurück und fährt die schnellste Rennrunde in 1:40,595 min. Das reicht, um auf der Geraden vorn zu bleiben. Dann Rea, Lowes, Rinaldi, Locatelli, Bassani und Baz.

Runde 3: Razgatlioglu 0,4 sec vor Bautista und Rea. Der Kawasaki-Pilot fährt in 1:40,143 min die schnellste Zeit.

Runde 4: Die Top-3 innerhalb 0,4 sec und 1 sec vor Lowes, Rinaldi, Locatelli und Bassani, die um Platz 4 kämpfen. Rea in 1:40,135 min wieder der Schnellste.

Runde 5: Razgatlioglu (1.) bremst in der ersten Kurve so spät, dass er Bautista hinter sich halten kann. Rea beobachtet das Gemetzel. Öttl weiter auf 13.

Runde 6: Die Top-3 jetzt 1 sec vor Lowes, der sich von Rinaldi (5.) absetzen kann. Sturz Gerloff.

Runde 7: Bautista (2.) kann einen Vorderradrutscher gerade noch abfangen. Öttl vorbei an Vierge auf Platz 11. Fritz auf 18.

Runde 8: Razgatlioglu weiter vorn. Redding in Problemen und fällt hinter Öttl (10.) auf Platz 11 zurück.

Runde 9: Rea (3.) fällt leicht ab, den Sieg machen Razgatlioglu und Bautista unter sich aus.

Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt 0,1 sec vor Bautista und 1,4 sec vor Rea. Öttl Elfter.

Ergebnis Superbike-WM: Portimão, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,123 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 1,434 4. Alex Lowes Kawasaki + 1,976 5. Michael Rinaldi Ducati + 3,965 6. Axel Bassani Ducati + 5,969 7. Andrea Locatelli Yamaha + 6,067 8. Michael vd Mark BMW + 11,297 9. Loris Baz BMW + 11,945 10. Xavi Vierge Honda + 12,014 11. Philipp Öttl Ducati + 12,692 12. Iker Lecuona Honda + 12,937 13. Scott Redding BMW + 15,165 14. Lucas Mahias Kawasaki + 18,996 15. Eugene Laverty BMW + 20,677 16. Jake Gagne Yamaha + 20,816 17. Marvin Fritz Yamaha + 24,172 18. Luca Bernardi Ducati + 24,575 19. Leon Haslam Kawasaki + 25,909 20. Kohta Nozane Yamaha + 26,206 21. Leandro Mercado Honda + 26,421 22. Christophe Ponsson Yamaha + 27,390 23. Hafizh Syahrin Honda + 29,711 24. Oliver Konig Kawasaki + 45,459 out Garrett Gerloff Yamaha

out Roberto Tamburini Yamaha