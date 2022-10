San Juan: Razgatlioglu auf Pole – Honda und BMW stark 22.10.2022 - 17:35 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Toprak überragend auf Pole © Gold & Goose Siebte Pole-Position für Razgatlioglu Zurück Weiter

In überragender Manier sicherte sich Toprak Razgatlioglu beim Meeting der Superbike-WM 2022 in San Juan in Rekordzeit die Pole-Position. Honda und BMW überraschen. Philipp Öttl nur auf Startplatz 20.