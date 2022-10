Philipp Öttl stand im Weg: 3 Startplätze nach hinten

Der Freitag auf dem Circuito San Juan Villicum lief für Philipp Öttl aus dem Superbike-WM-Team Go Eleven Ducati beschwerlich: Erst wurde ihm seine schnellste Runde gestrichen, dann bekam er eine Strafversetzung.

Platz 15 und 1,894 sec Rückstand von Philipp Öttl in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 auf den Schnellsten Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) sind nicht die ganze Wahrheit.



«Das erste Training war ganz gut, in dem wäre ich Zwölfter gewesen», erzählte der Bayer SPEEDWEEK.com. «Aber die schnellste Zeit haben sie mir gestrichen. Das zweite Training war ein bisschen schwieriger, wir haben nicht gefunden, was wir uns erhofft hatten. Ich kam nicht so gut zurecht, die Strecke ist mit dem Superbike recht schwierig. Leider habe ich dann auch noch den Iker Lecuona aufgehalten und werde deshalb für das erste Rennen am Samstag um drei Startplätze nach hinten versetzt. Das ist natürlich nicht optimal, wenn das Gefühl für das Motorrad nicht passt und ich nicht so gut zurechtkomme.»



Vor dem Qualifying am Samstag um 17.10 Uhr MEZ hat Öttl noch 30 Minuten freies Training, um sich besser im Autodromo Villicum zurechtzufinden.

Kombiniertes Ergebnis Superbike-WM: San Juan Villicum, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:37,511 min 2. Jonathan Rea Kawasaki 1:37,707 + 0,196 sec 3. Alvaro Bautista Ducati 1:37,986 + 0,475 4. Alex Lowes Kawasaki 1:38,068 + 0,557 5. Andrea Locatelli Yamaha 1:38,082 + 0,571 6. Axel Bassani Ducati 1:38,443 + 0,932 7. Iker Lecuona Honda 1:38,452 + 0,941 8. Scott Redding BMW 1:38,547 + 1,036 9. Michael vd Mark BMW 1:38,601 + 1,090 10. Loris Baz BMW 1:38,680 + 1,169 11. Garrett Gerloff Yamaha 1:38,701 + 1,190 12. Michael Rinaldi Ducati 1:38,812 + 1,301 13. Xavi Vierge Honda 1:38,933 + 1,422 14. Eugene Laverty BMW 1:39,096 + 1,585 15. Philipp Öttl Ducati 1:39,405 + 1,894 16. Lucas Mahias Kawasaki 1:39,410 + 1,899 17. Xavi Fores Ducati 1:39,431 + 1,920 18. Kohta Nozane Yamaha 1:39,485 + 1,974 19. Leandro Mercado Honda 1:39,829 + 2,318 20. Oliver Konig Kawasaki 1:39,977 + 2,466 21. Maximilian Scheib Honda 1:41,110 + 3,599 22. Marco Solorza Kawasaki 1:42,499 + 4,988