Trotz starker Pace: Frust bei Honda-Ass Iker Lecuona

Für Honda war das Superbike-Meeting in Argentinien ein Befreiungsschlag. Am Samstag sorgte Iker Lecuona als Vierter für ein Ausrufezeichen, das Rennwochenende endete aber wegen seines Teamkollegen unglücklich.

Das Bild sprach Bände: Als Iker Lecuona im zweiten Rennen am Sonntagnachmittag als Siebter über die Ziellinie fuhr, prügelte der 22-Jährige auf den Tank seiner CBR1000RR-R ein und schüttelte auf der Auslaufrunde den Kopf. Es war offensichtlich, dass der Honda-Pilot unzufrieden mit dem Ausgang war.

Denn er kämpfte in der Schlussphase mit Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi sowie seinem Teamkollegen Xavi Vierge um Platz 5 und fühlte sich machtlos.

«Ich bin frustriert, weil es das erste Rennen war, in dem ich nicht überholen konnte, es sei denn, der Fahrer vor mir hatte ein Problem», ätzte Lecuona. «Nach einem schlechten Start kam ich an Bassani vorbei, weil er in einer Kurve, als Baz stürzte, ein Problem hatte. Aber sobald ich die Lücke zu Xavi geschlossen hatte, konnte ich nichts mehr machen. Ich konnte kein sauberes Manöver durchführen. Mit einem anderen Fahrer, der nicht mein Teamkollege war, wäre ich vielleicht mehr Risiko eingegangen. So dachte ich, es sei besser, es auf sichere Weise zu versuchen. Ich muss zugeben, das war unmöglich.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in San Juan © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Redding, Gerloff, Öttl © Gold & Goose Rinaldi und Bautista © Gold & Goose Lowes und Rea © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Vierge und Lecuona © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Rea © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Bautista, Rinaldi © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rea © Gold & Goose Redding und Locatelli © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rea © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Im zweiten Lauf war Vierge immer vor Lecuona platziert, in den letzten Runde wirkte aber der jüngere Spanier stärker.

«Bei Rennmitte habe ich die Reifen etwas geschont, weil sich die Front etwas schmierig anfühlte», erklärte Lecuona. «Bei noch fünf Runden gab ich noch einmal Gas und kam Xavi sehr nahe. Mein Gefühl war, dass ich etwas mehr hatte. Ich wollte ihn überholen und versuchen, auch mit Rinaldi zu kämpfen.»

Lecuona kann sich mit Platz 4 im ersten Rennen und einem sechsten Rang im Superpole-Race trösten, beide Male vor seinem Teamkollegen. In der Gesamtwertung belegt er mit 189 Punkten den achten WM-Rang.

«Wenn ich das Wochenende insgesamt betrachte, war es nicht schlecht», weiß Lecuona. «Jetzt werde ich mich zu Hause ausruhen, Kraft tanken und mich auf die Vorbereitung für Indonesien konzentrieren.»