Toprak Razgatlioglu musste eine starke Antwort geben

Nach seinem Sturz im ersten Lauf der Superbike-WM 2022 in Argentinien sahen wir am Sonntag im Superpole-Race einen Toprak Razgatlioglu, der um sein Leben fuhr. Der Yamaha-Star holte sich mit einem Blockpass den Sieg.

Die letzten zwei Runden im Superpole-Race hatten es in sich. Nachdem Jonathan Rea in Führung liegend einen Bremspunkt verpasste und fortan Platz 3 belegte, machten Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) den Sieg unter sich aus.

Bautista versuchte mehrfach, den am Samstag im ersten Lauf gestürzten Razgatlioglu zu überholen, doch der beantwortete jeden Versuch mit einem Konter. Das Manöver, das dem Türken den Sieg verschaffte, war umstritten. Denn der Ducati-Pilot lag nach der langen Gegengerade in der folgenden Kurve vorn, als sich Razgatlioglu neben ihn bremste. Der Yamaha-Pilot musste eine etwas weite Linie fahren, Bautista konnte nicht einlenken, verlor an Schwung und musste sich mit Platz 2 begnügen.

Ein klassischer Blockpass. Der Spanier beschwerte sich nicht und bezeichnete die Fahrweise von Razgatlioglu in der Schlussphase lediglich als aggressiv.

«Am Samstag hatte ich einen großen Fehler gemacht – ich musste eine starke Antwort geben. Das Superpole-Race war unglaublich. Ich gab alles, wollte den Sieg unbedingt und bin glücklich, dass ich es geschafft habe», sagte Razgatlioglu im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Im zweiten Lauf kämpfte ich erneut für ein gutes Ergebnis. Ich lauerte darauf, dass die Reifen bei Álvaro nachlassen, aber das passierte nicht. Das war nicht so überraschend, weil er die Reifen nicht arg strapaziert. Er ist leichter und beansprucht die Reifen in den Kurven nicht so stark. Außerdem ist die Ducati ist schnell; auf der Geraden nahm er mit 0,3 bis 0,4 sec ab. Es ist, wie es ist. Ich kämpfe weiter und habe gute Punkte für die Meisterschaft erreicht. Aber ich war am Limit, in fast jeder Kurve drohte mir das Vorderrad wegzurutschen.»

Razgatlioglu hält kurz inne und stellt dann klar. «Ich sage zwar, dass wir gute Punkte eingefahren haben, aber das sind nur Worte. Normalerweise kämpfe ich für Siege und bin nicht zufrieden, weil ich nur Zweiter wurde. Das einzige, was mich glücklich stimmt, ist, dass ich um den Sieg kämpfen konnte – das ist eine gute Motivation. Für Mandalika rechne ich mir etwas aus, weil es dort keine lange Gerade gibt und Ducati einen weniger großen Vorteil hat. Wir werden sehen, Álvaro und Johnny sind dort auch sehr stark.»