Álvaro Bautista (Ducati) wusste, was Toprak tun würde

Beim ersten der drei Überseerennen zum Ende der Superbike-WM 2022 baute Álvaro Bautista seine Gesamtführung weiter aus. Was der Ducati-Pilot zu den umkämpften Rennen auf dem Circuito San Juan und über seine Gegner sagt.

Beim ersten von drei Überseerennen der Superbike-WM 2022 war Álvaro Bautista einmal mehr der Pilot, der die meisten Punkte abräumen konnte. In den beiden Hauptrennen feierte der Ducati-Star Siege, im Superpole-Race reichte es gegen einen mit dem Messer zwischen den Zähnen kämpfenden Toprak Razgatlioglu (Yamaha) zum zweiten Platz. Der Türke war im ersten Lauf gestürzt und wollte diesen Sieg unbedingt.

«Nach seinem Sturz Toprak am Sonntag nur ans gewinnen, das war verständlich. Er versuchte alles dafür und mir war das bewusst», erklärte Bautista SPEEDWEEK.com. «Johnny wiederum, wenn er im Superpole-Race nicht diesen einen Fehler gemacht hätte, hätte gewonnen. Seine Pace war besser als die von Toprak und auch von mir. Ich konnte beobachten, wie Toprak hinter ihm am Limit kämpfte. Und nachdem Jonathan den Fehler gemacht hatte, fuhr er langsamer. Ganz klar hatte Johnny den Speed für den Sieg. Als die Pace nicht mehr so hoch war, wollte ich versuchen, den Sieg einzufahren. Toprak hat sich aber mit allem verteidigt, was er hatte. Am Kurveneingang, überall. Ich habe es noch in der letzten Runde mehrmals versucht, aber dann hat er mich von der Linie gedrückt, weil es an der Stelle keinen Platz gab. Ich musste auf ihn warten, bevor ich einlenken kann, weil er neben mir war. An der Stelle habe ich jede Möglichkeit verloren, zu gewinnen. Aber Platz 2 war okay.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in San Juan, Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Axel Bassani, Álvaro Bautista & Jonathan Rea © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Philipp Öttl & Loris Baz © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Superpole - Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu & Álvaro Bautista © Gold & Goose 1. Rennen - Jonathan Rea, Álvaro Bautista & Axel Bassani Zurück Weiter

Angesichts 3,4 sec Vorsprung auf der Ziellinie schien der Sieg im zweiten Lauf für Bautista vergleichsweise einfach gewesen zu sein, dem war aber nicht so.

«Wegen der Hitze hatte die Strecke am Nachmittag weniger Grip. Ich fand das Limit heraus, ging in Führung und versuchte, keinen Fehler zu machen. Toprak war dicht hinter mir und ich wusste, dass er es wieder versuchen würde, wenn er nah genug dran war», berichtete der 37-Jährige. «Also habe ich alles auf eine Karte gesetzt und attackiert. Ich dachte nicht mehr an Punkte, ob ich stürze oder die Meisterschaft, nur an Vollgas. Am Ende hat es funktioniert, aber ich habe absolut alles gegeben.»