San Juan, Lauf 2: Bautista lässt Gegner verzweifeln

Mit dem Sieg im zweiten Lauf setzte Ducati-Star Álvaro Bautista den Schlusspunkt unter das Superbike-Meeting in San Juan Villicum. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki) waren chancenlos.

Das Superpole-Race am Vormittag änderte die Startaufstellung für den zweiten Lauf nur unwesentlich. Von der Pole startete erneut Toprak Razgatlioglu (Yamaha), während Álvaro Bautista (2./Ducati) und Jonathan Rea (3./Kawasaki) ihre Positionen tauschten. Honda-Ass Iker Lecuona ging von Platz 6 ins Rennen, Loris Baz mit der besten BMW von der neunten Position. Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) blieb auf dem 17. Startplatz.

Bei Sonnenschein und 27 Grad Celsius waren 78.549 Zuschauer Zeugen eines hochkarätigen Duells. Die ersten Rennrunden waren turbulent. Zunächst übernahm Michael Rinaldi (Ducati) die Führung, dahinter leisteten sich Rea und Razgatlioglu Fehler und mussten sich mühsam wieder nach vorn kämpfen.

In Runde 5 setzte sich Bautista an die Spitze und fuhr in den folgenden 16 Runden fehlerfrei den Sieg ein – allerdings zunächst hartnäckig verfolgt vom Yamaha-Weltmeister. Ab Rennmitte setzte sich der Ducati-Star sukzessive ab und hatte auf der Ziellinie einen Vorsprung von 3,4 sec auf den Türken und sogar 9,8 sec auf Rea.

Die Honda-Piloten Xavi Vierge und Iker Lecuona kämpften mit Rinaldi vergeblich um Platz 5 – Vierge wurde Sechster, sein Teamkollege Siebter.

Für BMW war auch der zweite Lauf eine Enttäuschung. Loris Baz stürzte auf Platz 8 liegend im Positionskampf mit Axel Bassani (Ducati), der für riskante Fahrweise eine Durchfahrtsstrafe aufgebrummt bekam und nur als 20. ins Ziel kam. Bester BMW-Pilot wurde Scott Redding auf Platz 9.

Philipp Öttl (Ducati) erreichte als 14. die Punkteränge.

So lief das Rennen:

Start: Rea vor Rinaldi und Razgatlioglu in die erste Kurve. Dann Lowes, Bautista und Baz. Vierge auf Platz 9, Öttl auf 18.

Runde 1: Rinaldi Führender nach der ersten Runde, dann Rea, Lowes, Bautista und Razgatlioglu. Vierge (6.) hat Baz (7.) hinter sich gelassen.

Runde 2: Überholversuch von Rea gegen Rinaldi missglückt, der Kawasaki-Star verpasst die Linie und fällt auf Platz 6 zurück. Sturz Loris Baz – er gestikuliert in Richtung Bassani.

Runde 3: Rinaldi führt vor Lowes und Bautista, dann Razgatlioglu, Vierge und Rea. Bassani auf Platz 9, Redding Zehnter. Öttl verbessert auf Platz 16.

Runde 4: Bautista (2.) und Razgatlioglu (3.) vorbei an Lowes (4.). Schnellste Rennrunde von Rea in 1:38,353 min.

Runde 5: Bautista übernimmt auf der Gegengeraden die Führung von Teamkollege Rinaldi. Schnellste Runde durch Lecuona (7.) in 1:38,290 min.

Runde 6: Rinaldi verliert eine weitere Position an Razgatlioglu (2.), der in 1:37,923 min die beste Zeit fährt.

Runde 7: Rinaldi kurz neben der Strecke – er fällt hinter Lowes und kurz danach auch hinter Rea auf Platz 5 zurück.

Runde 8: Bautista 0,4 sec vor Razgatlioglu und 2,4 sec vor Lowes und Rea. Rinaldi (5.) bekommt Besuch von den Honda-Piloten Vierge und Lecuona. Schnellste Zeit von Razgatlioglu in 1:37,890 min.

Runde 9: Lowes (3.) schneller als Rea (4.)! Bassani (8.) bekommt wegen des Vorfalls mit Baz eine Long-Lap-Penalty aufgebrummt.

Runde 10: Bautista mit schnellster Rennrunde in 1:37,789 min, abschütteln kann er Razgatlioglu damit aber nicht. Öttl auf Platz 13.

Runde 11: Bautista und Razgatlioglu weiter innerhalb nur 0,5 sec. Locatelli vorbei an Redding auf Platz 10.

Runde 12: Wieder schnellste Zeit von Bautista in 1:37,660 min – jetzt 0,9 sec vor Toprak. Lowes (3.) und Rea (4.) 4,5 sec zurück.

Runde 13: Razgatlioglu kann nicht mehr mithalten – 1,2 sec Vorsprung für den Ducati-Piloten.

Runde 14: Bassani missachtet die Strafe und bekommt eine doppelte Long-Lap-Strafe. Rea kommt Lowes wieder näher.

Runde 15: Bautista jetzt 1,6 sec vor Razgatlioglu. Lowes und Rea kämpfen um Platz 3. Rinaldi verteidigt Platz 5 weiter vor Vierge und Lecuona. Locatelli, Redding und van der Mark kämpfen um Platz 9.

Runde 16: Öttl auf 15, mit Anschluss bis Fores auf Platz 13.

Runde 17: Rea am Hinterrad von Lowes (3.).

Runde 18: Bautista 2,3 sec vor Toprak. Rea holt sich Platz 3 – den bekam er aber nicht von Lowes geschenkt!

Runde 19: Bassani tritt seine Durchfahrtsstrafe an.

Runde 20: Razgatlioglu 3,3 sec hinter Bautista, Rea schon um 9,6 sec abgehängt.

Letzte Runde: Bautista gewinnt vor Razgatlioglu und Rea.