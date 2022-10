Blackout bei Axel Bassani: FIM bestrafte ihn dreifach

Seine starke Performance vom ersten Lauf der Superbike-WM 2022 in San Juan konnte Axel Bassani am Sonntag nicht wiederholen. Im Gegenteil, im zweiten Rennen hatte der Ducati-Pilot einen Blackout.

Seit 2021 ist Bassani einer der aufstrebenden Piloten im Superbike-Paddock und ist mit Abstand bester Privatfahrer. In San Juan schien der 23-Jährige ein besonders gutes Wochenende zu erwischen. Am Samstag mischte er im ersten Rennen respektlos an der Spitze mit. Der Ducati-Pilot absolvierte sechs Runden in Führung liegend und hielt anschließend als Zweiter über zehn Runden Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) in Schach, der erst in der Schlussphase einen Weg am Italiener vorbeifand. Bassani wurde Dritter und stand zum vierten Mal in dieser Saison auf dem Podium.

Für Sonntag nahm sich Bassani vor, erneut um das Podium zu kämpfen, aber davon war er meilenweit entfernt: Nur Siebter im Superpole-Race, stolze acht Sekunden hinter den Top-3. Als es auch im zweiten Rennen nicht nach Plan lief, hatte der Motocorsa-Pilot einen Blackout.

Bassani wurde von der Rennleitung als Verursacher vom Sturz von Loris Baz (BMW) in Runde 2 ausgemacht, die Folge war eine Long-Lap-Penalty. Als er diese rundenlang ignorierte, wurde eine doppelte Long-Lap-Penalty gegen den WM-Siebten verhängt.

Es kam, wie es kommen musste: Weil Bassani auch diese Strafe nicht antrat, bekam er eine Durchfahrtsstrafe aufgebrummt – die nächste Eskalation wäre die Disqualifikation gewesen.

In der vorletzten Runde reagierte Bassani und steuerte die Boxengasse an und kreuzte nur als 20. die Ziellinie, außerhalb der Punkte. Mit einer einfachen Long-Lap wäre Platz 8 möglich gewesen!

Bassani beteuert, dass die Situation mit Baz und das Ignorieren der Strafe nicht vorsätzlich erfolgte.

«Zuerst möchte ich mich bei Loris entschuldigen. Es war nicht meine Absicht, ihn zu Sturz zu bringen», sagte Bassani. «Ich habe die erste Strafe für die Long-Lap nicht absolviert, weil mein Dashboard mir keine Meldungen anzeigte. Ich war komplett auf das Rennen konzentriert und habe auch nie auf mein Pitboard geschaut. Hätte ich die Strafe wahrgenommen, hätte ich sie auch sofort angenommen – aber dann habe ich die Durchfahrtsstrafe bekommen. Ich entschuldige mich bei meinem Team dafür, dass ich ein solides Ergebnis weggeworfen habe.»