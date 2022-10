Johnny Rea (3.): Siegchancen mutieren zur Mangelware

Seit dem 22. Mai 2022 oder 21 Rennen hat Kawasaki-Star Jonathan Rea in der Superbike-WM nicht mehr gewonnen. In San Juan kämpfte er gegen Bautista (Ducati) und Razgatlioglu (Yamaha) mit stumpfen Waffen.

Selbst in der Saison 2019, als Alvaro Bautista bei seinem Superbike-Debüt mit Ducati die ersten elf Rennen gewann, musste Jonathan Rea lediglich knapp drei Monate oder fünf Events ausharren, bis er wieder zuoberst auf dem Podium stand und die Weltmeisterschaft in Imola in beeindruckender Weise zu seinen Gunsten drehte.

Am 22. Mai siegte Rea im zweiten Hauptrennen in Estoril, in den sieben Events seither musste sich der Rekordweltmeister immer hinter WM-Leader Bautista oder Titelverteidiger Toprak Razgatlioglu (Yamaha) anstellen – oder beiden.

So war es auch in Argentinien am vergangenen Wochenende, wo Rea in den Rennen die Plätze 2, 3 und 3 eroberte.

Im Sprintrennen über zehn Runden am Sonntagvormittag hatte er die Chance, endlich wieder zu gewinnen. In der dritten Runde übernahm der Nordire von Toprak die Führung, bis zur Halbzeit lag er vorne. «Ich hatte eine gute Pace, ein gutes Gefühl und viel Grip», freute sich Rea. «Ich wollte die Spitze übernehmen, weil ich dachte, wegfahren zu können. Dann kam ich aber vor der ersten Kurve den Berg hinunter, fand den ersten Gang nicht und landete im Leerlauf. Das hat mich echt frustriert, ich hätte um den Sieg kämpfen können. Wir bekommen nicht viele Chancen, das war eine.»

Im zweiten Hauptrennen wurde Rea nach anfänglicher Führung wegen eines Fahrfehlers in der zweiten Runde bis auf Platz 6 durchgereicht und musste sich über die restlichen 19 Runden mühsam an Xavi Vierge (Honda), Michael Rinaldi (Ducati) und Teamkollege Alex Lowes vorbei und zurück auf Platz 3 kämpfen.

«Nach dem guten Gefühl im Superpole-Race war ich sehr motiviert, hatte aber vom Start weg null Grip», beschrieb der 117-fache Laufsieger. «Ich war das ganze Rennen nur Passagier. Vierge und Rinaldi konnte ich nirgends überholen, ich musste sie zermürben. Um mit Alex mithalten zu können, musste ich mich ganz schön lang machen. Letztlich eroberte ich einen weiteren Podestplatz und nahm viele Punkte mit, um das Positive zu sehen.»

Mathematisch kann Rea noch Weltmeister werden, doch sein Rückstand auf Bautista beträgt 98 Punkte – und in Indonesien und Australien gibt es nur noch 124 zu holen.