Erfolglose BMW M RR: Scott Redding muss Opfer bringen

Am 20. November endet die Superbike-WM 2022, am 24. Februar beginnt die Saison 2023. Die Hersteller haben nur wenige Wochen Zeit, um ihre neuen Motorräder vorzubereiten.

Die Winterpause zwischen dieser und nächster Saison beträgt lediglich drei Monate. In der Realität haben die Hersteller sogar noch weniger Zeit, um ihre neuen Maschinen für 2023 zu präparieren. Mitte Dezember ist ein dreitägiger Test in Jerez, Ende Januar und Anfang Februar sind weitere Testtage in Jerez und Portimao angesetzt. Dann muss das Material nach Australien geschickt werden, wo am letzten Februar-Wochenende die neue Weltmeisterschaft beginnt. Am 20./21. Februar, Montag und Dienstag vor dem WM-Start, ist auf Phillip Island der traditionelle Zwei-Tages-Test.

BMW und Ducati haben für 2023 neue Homologationsmodelle, es wird außerdem erwartet, dass Kawasaki eine neue ZX-10RR bringt. Honda darf durch die Erlaubnis der «Super Concession Parts» einiges an seinen Fireblades ändern.



Während der Wintertests muss jeder Handgriff sitzen, um nicht die falsche Richtung bei der Entwicklung einzuschlagen.

«Für mich ist sehr wichtig, dass wir bereits jetzt so viel wie möglich entwickeln», betonte BMW-Werksfahrer Scott Redding beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Zum Beispiel in Barcelona habe ich Teile getestet. Ich bringe dieses Jahr Opfer, um für nächstes Jahr bereit zu sein. Auf einigen Strecken wie in Most oder Magny-Cours fühlte ich mich gut und wir haben nichts getestet und stattdessen das Beste aus dem Wochenende gemacht. In Barcelona war mir klar, dass keine Podestplätze möglich sind. Das gab mir die Freiheit, verschiedene Dinge zu versuchen. Ich werde dieses Jahr nicht Weltmeister und beende die Meisterschaft auch nicht in den Top-3, also muss ich Opfer bringen. In gewissen Punkten wird unser Paket zum Ende dieser Saison jenem von nächster sehr ähnlich sein. Es werden aber auch noch ein paar wenige Neuerungen kommen, die wir logischerweise erst testen können, wenn wir sie haben.»

BMW bringt seit der werksseitigen Rückkehr in die Superbike-WM 2019 für 2023 bereits das dritte Homologationsmodell – mit der neuen M RR soll der Anschluss an die Spitze gelingen.



In Aragon, Misano, Barcelona, Portimao und San Juan hatte BMW wenig zu bestellen; in Assen, Donington, Most und Magny-Cours schaffte es Redding in die Top-5 und sogar dreimal aufs Podium.

«Mein Ziel für nächste Saison sind die Top-3 in der WM», verdeutlichte der Engländer, aktuell als Bester aus dem BMW-Quartett WM-Neunter. «Wenn du in der Lage bist in die Top-3 zu fahren, dann kannst du die WM auch gewinnen. Ich habe zu meinen Jungs von Anfang an gesagt: Wenn sie auf mich hören und wir zusammenarbeiten und entwickeln, dann wird das möglich. Wir müssen jetzt pushen, um nächstes Jahr bereit zu sein. Es fehlt nicht viel, wir müssen 3/10 sec pro Runde finden.»

Seit 2019 sahen wir vier überragende Fahrer in der Superbike-WM, die regelmäßig Rennen gewannen: Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea und 2020 sowie 2021 Scott Redding, damals bei Ducati unter Vertrag.



«Ich habe keinerlei Zweifel, dass ich mit diesen Jungs mithalten kann, ich habe die Fähigkeiten dazu», unterstrich Redding. «Als es zu Jahresbeginn nicht lief, hatte ich keine Selbstzweifel. Die hatte ich zum letzten Mal vor fünf Jahren. Seit ich 2019 in die BSB kam, gibt es keine Zweifel. Ich weiß, was möglich ist. Noch sind wir mit unserem Paket nicht ganz dort, wo wir hinwollen. Aber wir können das. Anfänglich fehlte uns eine Sekunde oder 8/10, jetzt sind es 3/10. Das ist nicht viel, aber wir müssen sie finden – und das ist der schwierigste Teil. Wenn uns das gelingt, dann bin ich in den Top-3.»