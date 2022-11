Rückzug eines Superbike-Teams: Für Yamaha kein Drama

Chris Ponsson: 2023 in der Spanischen Meisterschaft?

In der Superbike-WM 2023 werden wir vier Teams mit Maschinen von Yamaha sehen. Dass sich Privatier Gil Motor Sport zurückzieht, fällt für den japanischen Hersteller kaum ins Gewicht.

Seit seinem Sturz auf dem Misano World Circuit leidet Chris Ponsson an einer Funktionseinschränkung der Muskeln und Nerven im linken Arm, die von einem zertrümmerten Schlüsselbein herrühren. Seit damals schaffte es der Franzose nur noch einmal in die Punkte, als 15. im ersten Rennen in Barcelona.

Im Vorjahr gab es bei Gil Motor Sport Yamaha Überlegungen, das Familienteam um Chris Ponsson für 2022 oder 2023 von einem auf zwei Fahrer aufzustocken.



Doch schon früh in diesem Jahr wurde entschieden, aus finanziellen Gründen auf die Übersee-Events am Saisonende in Argentinien, Indonesien und Australien zu verzichten.

Nach Portimao beendete Ponsson seine Saison, um sich das Metall aus der Schulter entfernen zu lassen – in der Hoffnung, dass die Beschwerden dadurch besser werden.

Aller Voraussicht nach war das die letzte Saison, in welcher wir Gil Motor Sport in der Superbike-WM sahen. Die Yamaha R1 wurde bereits an das Team GMT94 verkauft, welches 2023 erstmals in der höchsten Klasse antreten wird. Und Ponssons Crew-Chief Stuart Millen kehrt zu seinem früheren Arbeitgeber Simon Buckmaster und dessen Supersport-WM-Team Dynavolt Triumph zurück.

Ponsson wird dem Vernehmen nach für 2023 in die Spanische Superbike-Meisterschaft wechseln, sofern seine Genesung wie erhofft verläuft.



«Jetzt ist es an der Zeit, mich auf meine vollständige Reha zu konzentrieren», sagte der 26-Jährige. «Danach werde ich sehen, was die Zukunft für mich bereithält.»

Damit werden wir in der Superbike-WM 2023 vier statt fünf Yamaha-Teams sehen. Neben dem Pata-Werksteam sind das GRT, MotoXracing und Neueinsteiger GMT94.

Die Superbike-WM-Teams für 2023:

Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Dominique Aegerter (CH)



GMT94 Yamaha: Lorenzo Baldassarri (I)



Yamaha MotoXracing: Ray? Tamburini?



Honda: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Syahrin? Granado? Mackenzie?



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Kawasaki Puccetti: Tom Sykes (GB)



Orelac Kawasaki: Oliver König (CZ)



Pedercini Kawasaki: ?



BMW Motorrad: Scott Redding (GB), Michael van der Mark (NL)



Bonovo action BMW: Loris Baz (F), Garrett Gerloff (USA)



Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Michael Rinaldi (I)



Barni Spark Ducati: Xavi Fores (E)



Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Fett = offiziell bestätigt