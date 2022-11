Mandalika, FP2: Bautista grandios, Sorgen um Lecuona

Den ersten Trainingstag der Superbike-WM 2022 beendete WM-Leader Álvaro Bautista mit einer überragenden Zeit als Schnellster. Das zweite Training wurde jedoch von einem Sturz von Iker Lecuona (Honda) überschattet.

Das Meeting der seriennahen Weltmeisterschaft auf dem Mandalika Street Circuit wird eine schweißtreibende Angelegenheit. Zu Beginn des zweiten Trainings der Superbike-WM näherte sich das Thermometer der 40-Grad-Marke, der Asphalt war sogar 60 Grad Celsius heiß!

Weil der 4,3 km lange Kurs im Oktober neu asphaltiert wurde, hatte das Ergebnis vom FP1 keine Aussagekraft, denn es war kein Gummiabrieb und somit kein Grip auf der Strecke. Reifenmonopolist Pirelli brachte deshalb einen Satz Reifen mehr an die Rennstrecke, damit die Teilnehmer mehr Runden fahren können.

Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu eröffnete die zweite Session mit einer 1:35,727 min, womit der 25-Jährige bereits auf seiner ersten fliegenden Runde um 1,2 sec schneller war als am Vormittag. Der Türke stellte bei der Premiere im Vorjahr in 1:32,877 min in der Superpole den Rundenrekord auf. Für die schnellste Rennrunde sorgte ebenfalls der aktuelle Weltmeister in Lauf 1 mit 1:34,288 min.

Schon nach sieben Minuten wurde die Session nach einem Highsider von Hafizh Syahrin unterbrochen, weil dessen Honda auf der Strecke liegen blieb. Leicht humpelnd konnte sich der MIE-Pilot selbst aus dem Gefahrenbereich entfernen.

Kaum war der Restart der Session erfolgt, brannte Jonathan Rea (Kawasaki) in 1:35,654 min eine neue schnellste Zeit in den Asphalt, aber erneut mussten rote Flaggen geschwenkt werden: Bei noch 32 Minuten flog Iker Lecuona mit einem mächtigen Highsider von seiner Honda und schlug mit dem Becken zuerst auf dem Asphalt auf. Von zwei Streckenposten gestützt konnte der Spanier die Unfallstelle verlassen, litt aber offensichtlich unter großen Schmerzen. Es ist zu befürchten, dass Lecuona das restliche Wochenende ausfallen wird.

Erwartungsgemäß wurden die Rundenzeiten in der zweiten Session zunächst schneller und schneller. Bei Halbzeit führte Razgatlioglu in 1:34,088 min die Zeitenliste an, 0,340 sec vor Álvaro Bautista (Ducati). Als Dritter hatte Michael Rinaldi (Ducati) bereits 1,3 sec Rückstand.

Zwei Minuten vor dem Ende unterbot Bautista in 1:33,626 min als Erster die 1:34 min und setzte damit gleichzeitig den Schlusspunkt im zweiten Training. Der Ducati-Pilot distanzierte Razgatlioglu auf Platz 2 um fast 0,5 sec, seinen Teamkollegen Rinaldi (3.) und Jonathan Rea (Kawasaki) sogar um fast eine Sekunde.

Bester Honda-Pilot wurde Xavi Vierge, der auf der achten Position 1,4 sec auf die Tagesbestzeit einbüßte. BMW hatte einen verhaltenen Start in das elfte Rennwochenende. Mit 1,6 sec Rückstand beendete Scott Redding den ersten Trainingstag noch in den Top-10, die übrigen BMW-Piloten verloren bis zu 3,5 sec.

Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) büßte als 13. knapp 2 sec auf die Tagesbestzeit ein.